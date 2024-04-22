Fatih’te tartıştığı çarşaflı kadını yerde sürüklemişti! O, şüpheli hakkında bakın kaç yıla kadar hapis cezası istendi!

Fatih’te alışveriş anlaşmazlığı iddiasıyla tartıştığı siyah çarşaf giyimli kadını iterek yerde sürükleyen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici davranışında bulunduğu belirtilerek 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih’te 26 Mart 2024’de çalıştığı iş yerinde alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı iddiasıyla siyah çarşaf giyimli kadını iterek yerde sürükleyen şüpheli Ali Ümit Şakar’a (32) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevli memurlarının kalabalık bir grubun dükkana zarar verdiğinin anlaşıldığı, olay tarihinde şüpheli Ali Ümit Şakar’ın (32) gündüz saatlerinde bir kadın şahsı iterek yerde sürüklemeye çalıştığı görüntülerin yer aldığı videonun sosyal medyada gündem olmasının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

YERDE YATMAKTA OLAN KADININ ELLERİNDEN TUTARAK SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ

Görüntü izleme ve ses çözümleme tutanağına yer verilen iddianamede, videonun 10.saniyesinde üzerinde çarşaf olarak tabir edilen kıyafetli kadının şüpheli Şakar tarafından sağ kolundan tutularak itildiği, aynı anda ‘kime vuruyorsun’ şeklide ses duyulduğu, videonun 19.saniyesinde kadının kaldırım üzerinde yattığı, devam eden görüntülerde ‘ver 50 liramı da ver’ şeklinde seslerin duyulduğu, görüntünün 20.saniyesinde yerde yatmakta olan kadının ellerinden tutarak sürüklemeye çalışan şüphelinin ‘ver Allah'ını kitabını ha’ şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı.

Şüphelinin gündüz vakti kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şakar’ın çalışmakta olduğu iş yeri önünde alışveriş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadığı siyah çarşaf giyimli kadına karşı ‘ver 50 liramı da ver lan Allah'ını kitabını ha’ şeklinde beyanda bulunduğu, şüphelinin sosyal medya gündemine de yansıyacak şekilde birçok vatandaşın bulunduğu ortamda ve alışveriş işlemlerinin yoğun olduğu gündüz vaktinde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici davranışında bulunduğu kaydedildi

Şüpheli Şakar’ın her türlü aşağılamayı ve dışlamayı bulunduran kin ve düşmanlığa sevk edici tutum ve davranışında bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından da ayrıca soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Ümit Şakar’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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