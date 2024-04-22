Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r'' Dünyada zaman zaman Allah'ın mucizelerinden biri olarak yaşanan olaylara sık sık rastlarız. Bu olaylardan bir tanesi de Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanarak, dört bacaklı civciv'in dünyaya gelmesine görenler şaştı kaldı