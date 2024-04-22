Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da dünyaya gelen dört bacaklı civciv şaşkınlık yarattı: ''Yüce Rabbim neler yaratıyor" r''

İnegöl'ün kırsal Çitli Mahallesi'nde Kenan Az'a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı.
GÖRENLER ŞAŞTI KALDI
Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az'ı şoke etti. Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlık yaşarken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.
"YÜCE RABBİM NELER YARATIYOR"
Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)