Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, elini taşın altına koydu: Tüm sorumluluk bende! Önemli olan taraftarın desteği...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın geleceği için taraftarın desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şu anda temellerini atmaya çalıştıkları bir sürecin içinde olduklarını belirtti.

Bu sürecin zorluklarının farkında olduklarını ifade eden Tekke, aynı zamanda sakatlıkları devam eden oyuncularla ilgili son durumu da paylaşarak, her birinin iyileşme sürecine odaklandıklarını ve takımın kadrosunu en güçlü şekilde oluşturabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Şenol Güneş'in ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, bordo-mavili takımın antrenmanında soruları yanıtladı.

EN ÖNEMLİSİ TARAFTARIN DESTEĞI

Yapmak istedikleri şeylerin bir kısmını sezon sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyleyen Tekke, "İletişim şu an iyi gidiyor ama bazen problemler olacaktır doğal olarak. İlk hafta, heyecanımız var. Süreç kolay gözükmüyor, bir hoca gitmiş bir hoca gelmiş. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz. Sadece teknik direktörün ve ekibinin yeterli olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi taraftarın desteği. İnsanların sevgisini zedeleyecek bir an yaşamak istemem. İnişli çıkışları anlar olacak, sabredeceğiz ve istediklerimizi en azından bir kısmını sezon sonuna kadar çözebilirsek ondan sonrası çok daha iyi olacak." dedi.

Haberin Devamı

TÜM SORUMLULUK BENDE

Sezonun kalan bölümü için değerlendirmelerde bulunan Fatih Tekke şunları söyledi, "Kupayla birlikte kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bunlar söylemsel şeyler ama gerçekçi tarafı var. Bir şeyleri tamir etme sürecindeyiz. İkisini aynı anda yapmaya çalışacağız. Yaşanacak süreç şu, bir şeyi inşa ederken bazı şeylere sabretmemiz gerekiyor. Tüm sorumluluk bende. 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz organizasyonları sahadan görmek isteyen bir teknik direktörüm. Tercih hataları olacak ama günün sonunda camiamız bir şeyler yapmaya çalıştığımız görecek."

NWAKAEME PERŞEMBE DÖNECEK

Sakatlığı bulunan isimlerle ilgili son durumu paylaşan Fatih Tekke, "Savic'le ilgili süreç devam ediyor. Nwakaeme perşembe dönecek. Pedro antrenmana bizle başlıyor. Zubkov dün antrenanda. Enis'in hastalığı oldu küçük." açıklamasında bulundu.

Soğukkanlı tavrı ile peşinden gelen tacizciyi yakayıp polise teslim etti!

Kuruluş Osman'da beklenmeyen ayrılık!

İYİ Partili milletvekili ramazan ayında meclis kürsüsünde su içti Oruç uyarası yapanlarıfırçaladı