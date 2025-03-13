Kuruluş Osman'da beklenmeyen ayrılık!

Sofia Karakterinin Ayrılığı Bekleniyordu, Ulugan Şok Ediyor

Son haftalarda gerilim dolu sahnelerle izleyicilerin ilgisini çeken dizide, herkes Sofia karakterinin ayrılmasını beklerken Ulugan karakterinin veda etmesi büyük bir sürpriz oldu. Ulugan, dizinin önemli karakterlerinden biri olarak dikkat çekiyordu ve bu ayrılık tüm dengeleri değiştirebilir.