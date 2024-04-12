Siyasi kulisler bu haberle çalkanıyor! Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi birleşiyor mu? Saadet Partisinden açıklama geldi!

Yeniden Refah partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı oyla üçüncü parti konumuna gelmesinden sonra, Saadet Partisinin aldığı başarısız sonuçlarının ardından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun kongrede aday olmayacağı açıklanmasından sonra, Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisinin birleşecek söylentilerine Saadet Partisi'nden açıklama geldi.

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Siyasi kulisler bu haberle çalkanıyor! Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi birleşiyor mu? Saadet Partisinden açıklama geldi!

31 Mart seçimlerinden sonra siyasi gündem olarak çok konuşulmaya başlanan haberlerle ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" dedi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi ile birleşeceği iddialarına açıklık getirdi. Saadet Partili Kaya, "Yerel s

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eçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusuna cevap verdi.

BİRLEŞME İHTİMALİNE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

"Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz" diyen Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" diyerek kapıyı birleşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri'ne tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı.

Türkiye genelinde aldığı yüzde 6.19'luk oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken YRP ile yüzde 1,09 oy alan Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yürüttüğü Saadet Partisi'nin birleşeceği iddia edilmişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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