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Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit suçundan tutuklandı

Gazeteci fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılık soruşturması ardından tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit suçundan tutuklandı
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Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan soruşturma başlatılan YouTuber Fatih Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanını Tehdit” suçlamasıyla re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, Altaylı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

EVİNDE GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altaylı, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. İfadesinde, tarihi bilgiler ışığında yayın yaptığını öne sürerek, "Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi" ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesinin ardından Altaylı, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI

Sevk yazısında yer alan detaylara göre; Altaylı’nın “Fatih Altaylı Yorumluyor: Bunlar denenmişti” başlıklı videosunun 26:53 ile 29:42 dakikaları arasında “Uzak geçmişine bak abi, bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir...” ifadelerine yer verdiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ İDDİASI

Savcılık sevk yazısında, bu sözlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit suçu oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi. Yazıda, TCK'nın 310/2 maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına yönelik tüm fiili saldırıların özel suç niteliğinde değerlendirildiği vurgulandı.

Bu kapsamda Fatih Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunu işlediği kanaatine varılarak tutuklanması talep edildi. Nöbetçi mahkeme, sevk talebini kabul ederek Altaylı’nın tutuklanmasına karar verdi.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

YouTube üzerinden 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler söyleyen Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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