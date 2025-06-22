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Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine at Youtube sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle hakkında soruşturma açılarak emniyet yetkilileri tarafından evinde göz altına alındı.

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı
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Sivri diliyle ve yaptığı yorum ve açıklamalarıyla zaman zaman tepki toplayan gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait olan Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fatih Altaylı, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Savcılık talimatıyla Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanını Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı

NE SÖYLEMİŞTİ?

Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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