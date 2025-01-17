Faruk Özlü'den ürkütücü iddia: İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İSKİ'ye sorumluluklarını yerine getirmesi için bir çağrı daha yaptığı paylaşımında İstanbullular'ı da uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin, su temin ettiği Düzce'ye gerekli yatırımı yapmadığını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti: "İBB ve İSKİ'nin resmi rakamlarına göre İstanbul'un kullandığı suyun yaklaşık yüzde 6'sı Düzce Havzası'ndan temin ediliyor. İstanbul'un yıllık su tüketimi 1 milyar 795 milyon metreküp. Bunun 650 milyon metreküpü Düzce'den. Yani toplam tüketimin yaklaşık yüzde 36'sı" dedi.

Aldığı suya karşılık gerekli yatırımı yapmayan İSKİ'nin 2025 yılı yatırım bütçesinin 45 milyar 297 milyon TL olduğuna dikkati çeken Özlü, "Düzce Havzası için öngördükleri yatırım bütçesi 364 milyon TL. Yani toplam yatırım bütçesinin binde 8'i. Yanlış okumadınız. Suyun yüzde 36'sı, yatırımın binde 8'i" ifadelerini kullandı. "İBB ve İSKİ yönetimleri, bu nasıl bir planlamadır? Düzce yatırımlarını süratle tamamlayın" çağrısında bulunan Özlü, İstanbullular'a şu sözlerle seslendi: "Ey İstanbullular; içme suyunuza Düzce'nin kanalizasyon ve lağım suları karışıyor."