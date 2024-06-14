Faizsiz ve taksitli kredi fırsatı! Bankalar haziran ayı kampanyasını açıkladı

Faizsiz ve taksitli kredi fırsatlarının ayrıntılarını sizler için derledik.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, yeni müşterilerine faizsiz ve taksitli 20.000 TL tutarında nakit avans sunuyor. Bankanın resmi web sitesinde belirtildiği gibi, bu kampanya sadece yeni müşteriler için geçerlidir.

DenizBank: Kurban Bayramı için DenizBank faizsiz ve taksitli krediler sunuyor. Banka, yeni müşterilere 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit ve 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi vereceğini açıkladı.

Türkiye İş Bankası İş Bankası, bayram öncesinde faizsiz ve taksitli 25.000 TL kredi sunuyor. Bankanın resmi web sitesi, başvuruların başladığını açıkladı.

Garanti BBVA: Garanti BBVA, Kurban Bayramı için faizsiz ve taksitli 20.000 TL'lik bir nakit avans kampanyası başlattı. Bankanın resmi duyurusunda, bu kampanyanın yeni müşterilere hitap ettiği belirtildi.

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Bayram için Akbank faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Yeni müşteriler için kampanya, faizsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL taksitli nakit avans sağlayacak.

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Bankaların sunduğu bu çekici kampanyalardan yararlanmak isteyenler, bankaların resmi web sitelerini ziyaret ederek başvurularını yapabilirler. Bankalar tarafından sunulan kampanyaların genel özellikleri şunlardır:

Bu kampanyalar, bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor: Yapı Kredi: 20.000 TL faizsiz ve taksitli nakit avans; DenizBank: 15.000 TL faizsiz taksitli nakit ve 10.000 TL %0 faizli kredi; İş Bankası: 25.000 TL faizsiz ve taksitli kredi; Garanti BBVA: 20.000 TL faizsiz ve taksitli nakit avans; ve Akbank: 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL taksitli nakit avans Müşteriler, taksitli ve faizsiz kredi seçenekleriyle daha az para harcarken, esnek ödeme planları sayesinde bütçelerini daha iyi yönetebilirler.