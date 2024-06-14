Faizsiz ve taksitli kredi fırsatı! Bankalar haziran ayı kampanyasını açıkladı

Kurban Bayramı yaklaşırken bankalardan iyi haberler geldi. Bayram yaklaşırken, beş büyük banka faizsiz ve taksitli kredi kampanyalarını duyurdu. Bayram öncesi paraya ihtiyacı olan müşteriler için bu kampanyalar önemli avantajlar sunuyor.

YAYINLAMA
Google News
Faizsiz ve taksitli kredi fırsatı! Bankalar haziran ayı kampanyasını açıkladı

Faizsiz ve taksitli kredi fırsatlarının ayrıntılarını sizler için derledik.

Yapı Kredi: Yapı Kredi, yeni müşterilerine faizsiz ve taksitli 20.000 TL tutarında nakit avans sunuyor. Bankanın resmi web sitesinde belirtildiği gibi, bu kampanya sadece yeni müşteriler için geçerlidir.

DenizBank: Kurban Bayramı için DenizBank faizsiz ve taksitli krediler sunuyor. Banka, yeni müşterilere 15.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit ve 10.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi vereceğini açıkladı.

Türkiye İş Bankası İş Bankası, bayram öncesinde faizsiz ve taksitli 25.000 TL kredi sunuyor. Bankanın resmi web sitesi, başvuruların başladığını açıkladı.

Garanti BBVA: Garanti BBVA, Kurban Bayramı için faizsiz ve taksitli 20.000 TL'lik bir nakit avans kampanyası başlattı. Bankanın resmi duyurusunda, bu kampanyanın yeni müşterilere hitap ettiği belirtildi.

Raporlu ilaç kullananlar mutlaka okuyun! Bakan yeni açıklama yaptıRaporlu ilaç kullananlar mutlaka okuyun! Bakan yeni açıklama yaptı

Bayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursunBayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursun

2024 Kurban Bayramı namazı saatleri2024 Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram için Akbank faizsiz kredi kampanyası sunuyor. Yeni müşteriler için kampanya, faizsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL taksitli nakit avans sağlayacak.

Bankaların sunduğu bu çekici kampanyalardan yararlanmak isteyenler, bankaların resmi web sitelerini ziyaret ederek başvurularını yapabilirler. Bankalar tarafından sunulan kampanyaların genel özellikleri şunlardır:

Bu kampanyalar, bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor: Yapı Kredi: 20.000 TL faizsiz ve taksitli nakit avans; DenizBank: 15.000 TL faizsiz taksitli nakit ve 10.000 TL %0 faizli kredi; İş Bankası: 25.000 TL faizsiz ve taksitli kredi; Garanti BBVA: 20.000 TL faizsiz ve taksitli nakit avans; ve Akbank: 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL taksitli nakit avans Müşteriler, taksitli ve faizsiz kredi seçenekleriyle daha az para harcarken, esnek ödeme planları sayesinde bütçelerini daha iyi yönetebilirler.

Etiketler :
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Karbon vergisi nedir, kimler vergi verecek?
Karbon vergisi nedir, kimler vergi verecek?
Çin’den yeni altın hamlesi: Asya ülkesinde talepte azalma yaşandı
Çin’den yeni altın hamlesi: Asya ülkesinde talepte azalma yaşandı
Bayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursun
Bayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursun
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "​Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor"
Son Haberler
2024 Yozgat Bozok Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102390086
2024 Yozgat Bozok Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102390086
2024 Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010053
2024 Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 209010053
2024 Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101830154
2024 Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101830154
2024 İstinye Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208450805
2024 İstinye Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 208450805
IBAN kiralayan yandı! Hapis ve para cezası var
IBAN kiralayan yandı! Hapis ve para cezası var
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Yüksek limit harcamaları kısıtlanıyor
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Yüksek limit harcamaları kısıtlanıyor
Çok Okunanlar
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108730134
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
Joe Biden’ın Bitcoin ve kripto çıkışı: Bağış kabulü tepki çekiyor
Joe Biden’ın Bitcoin ve kripto çıkışı: Bağış kabulü tepki çekiyor
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler