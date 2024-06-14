Bayram öncesi kredi müjdesi! Paraya ihtiyacı olan hemen başvursun

Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikasına rağmen, bankalar bayram öncesinde ihtiyaç kredi faizlerinde indirim yaptı. Faiz oranları, kamu ve yerli özel mevduat bankaları tarafından %5,5'ten %4,49 ve %4,15 seviyelerine çekilmiştir.

Faiz indirimlerinin bayram öncesine özel olduğu ve sıkı para politikasına uymadığını belirten ekonomik kaynaklar var. Uzmanlar, yaz aylarının zorlu geçeceğini ve sonbaharda faiz oranlarında değişiklik olacağını tahmin ediyor.

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Kamu mevduat bankalarının ihtiyaç kredilerindeki payı, bankacılık sektörünün verilerine göre azalmıştır. Geçen yıl Mayıs ayı sonunda %26,4 olan kamu bankalarının ihtiyaç kredisi payı bu yıl aynı dönemde %21,1'e düştü. Yerli özel mevduat bankaları %3,7 artışla %44,8 oldu. Yabancı bankaların payı %1,6 artarak %32'ye yükseldi.

İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranları

Kamu mevduat bankaları, %5,3 olan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını %4,49'a indirdi. Yabancı özel bankalar ise faiz oranlarını %4,15'e çekti. Yabancı bankalarda ihtiyaç kredisi faizi %4,24'tür. Sektörden uzmanlar, bu indirimlerin kısa vadeli olduğunu ve yeni düşüşlerin sonbahara kadar beklenmediğini söylüyor.

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Merkez Bankası'nın son toplantısından sonra TL mevduat faiz oranları da değişti. Bankaların Türk Lirası mevduat faiz oranları %50'ye yükseldi. Bununla birlikte, düşük miktarlı tasarruflar %42 ila %43'e geriledi. 3 ay vadeli TL mevduat faizleri %48,5'e düştü. Merkez Bankası'nın fonlama faizi ise yüzde elli olarak belirlendi.