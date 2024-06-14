2024 Kurban Bayramı namazı saatleri

Milyonlarca Müslüman, 2024 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran Pazar günü bayram namazı için camilere akın edecek.

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2024 Kurban Bayramı namazı saatleri


Kurban Bayramı bu yıl dört gün sürecek. Dini takvime göre Kurban Bayramı 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 16 Haziran Pazar günü bayramın ilk günü olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilde bayram namazı saatlerini belirledi.

Kurban Bayramı'nda Namazı Kılınacak Vakitleri

Bayram namazı saatleri illerden illere değişir. 81 ildeki bayram namazı vakitleri aşağıdaki gibidir:

Adana: 05:52
Adıyaman: 05:38
Afyonkarahisar: 06:07
Ağrı: 05:14
Aksaray: 05:54
Amasya: 05:41
Ankara: 05:52
Antalya: 06:11
Ardahan: 05:12
Artvin: 05:15
Aydın: 06:29
Balıkesir: 06:15
Bartın: 05:52
Batman: 05:27
Bayburt: 05:24
Bilecik: 06:05
Bingöl: 05:27
Bitlis: 05:21
Bolu: 05:57
Burdur: 06:10
Bursa: 06:09
Çanakkale: 06:20
Çankırı: 05:50
Çorum: 05:44
Denizli: 06:15
Diyarbakır: 05:30
Düzce: 05:59
Edirne: 06:15
Elazığ: 05:32
Erzincan: 05:28
Erzurum: 05:21
Eskişehir: 06:04
Gaziantep: 05:43
Giresun: 05:30
Gümüşhane: 05:27
Hakkâri: 05:17
Hatay: 05:50
Iğdır: 05:10
Isparta: 06:09
İstanbul: 06:07
İzmir: 06:19
Kahramanmaraş: 05:44
Karabük: 05:52
Karaman: 06:00
Kars: 05:12
Kastamonu: 05:47
Kayseri: 05:47
Kilis: 05:45
Kırıkkale: 05:52
Kırklareli: 06:12
Kırşehir: 05:51
Kocaeli: 06:04
Konya: 06:01
Kütahya: 06:07
Malatya: 05:37
Manisa: 06:19
Mardin: 05:29
Mersin: 05:55
Muğla: 06:19
Muş: 05:23
Nevşehir: 05:50
Niğde: 05:52
Ordu: 05:32
Osmaniye: 05:48
Rize: 05:21
Sakarya: 06:02
Samsun: 05:37
Siirt: 05:23
Sinop: 05:40
Sivas: 05:38
Şanlıurfa: 05:38
Şırnak: 05:22
Tekirdağ: 06:13
Tokat: 05:39
Trabzon: 05:24
Tunceli: 05:30
Uşak: 06:11
Van: 05:16
Yalova: 06:07
Yozgat: 05:47
Zonguldak: 05:55
Kurban Bayramı Ne Zaman?
Arife: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Bayramın 1. Günü: 16 Haziran 2024 Pazar
Bayramın 2. Günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 18 Haziran 2024 Salı
Bayramın 4. Günü: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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