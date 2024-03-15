Eylem Tok'un oğlunun kaza sonrasında çektiği görüntü ortaya çıktı!

Eyüpsultan'da yaptığı kaza ölümle sonuçlanan, Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur C.'nin, kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve paylaştığı görüntülerde küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıktı...

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Eylem Tok'un oğlunun kaza sonrasında çektiği görüntü ortaya çıktı!

Eyüpsultan'da karıştığı ölümlü kazanın ardından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur C.'nin, kaza sonrasında telefonuyla olay yerini görüntülediği ve küfürlü ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıktı.

Eyüpsultan'da, 1 Mart tarihinde yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur C. lüks aracıyla seyir halindeyken, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV motosiklete çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

Eylem Tok'un oğlunun kaza sonrasında çektiği görüntü ortaya çıktı!

Kazanın ardından Eylem Tok'un olay yerine gelerek, ehliyeti olmayan oğlu Timur C.'yi önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok'un oğlunun kaza sonrasında çektiği görüntü ortaya çıktı!

GÖRÜNTÜLERDE KÜFÜRLÜ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kaza ile ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Kaza yapan Timur C. ve arkadaşlarının kaza sonrası olay yerini cep telefonu ile görüntülediği ve bu görüntüyü sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde Timur C. ve arkadaşlarının ambulans çağırmak yerine kaza yapan araçları ile ilgilendiği görülürken, videoda Timur C. ve arkadaşlarının küfrettiği anlar da yer alıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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