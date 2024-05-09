Çalışanların yüzde 75’i yapay zekayı kullanıyor: Patronlar memnun mu?

Yapay zeka ile ilgili iş kaybı korkusu devam ediyor. Patronların %55'i aslında kilit rolleri doldurma konusunda endişeli var. Bir raporda ise yöneticiler; %71'i, yapay zeka hakkında hiçbir şey bilmeyen daha deneyimli bir potansiyel müşteri yerine, üretken AI araçlarını kullanma yeteneği gibi temel AI becerilerine sahip daha az deneyimli bir adayı işe almayı tercih ettiklerini söyledi.

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Yapay zekanın işi ve işgücü piyasasını nasıl etkilediği merak ediliyor. Pandemi sonrasında baskı devam ederken, işçilerin çoğunluğunun işte yapay zeka araçlarını kullandığını tespit etti.

YAPAY ZEKA VE İŞ ÇALIŞMALARI

Tüketiciler için üretken AI araçlarına odaklanan bir yıl sonra, Amazon, Anthropic ve Adobe gibilerin yeni iş-odaklı üretici yapay zeka araçlarıyla kurumsal pazarın peşine gittiğini görüldü. Microsoft WorkLab'ın kurucu ortağı ve Copilot'un genel müdürü Colette Stallbaumer,

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“Yapay zekanın kaçınılmazlığı karşısında eylemsizlik bir seçenek değil. Bu, hem beceri geliştirmek ve kariyer yapmak isteyen insanlar hem de tereddüt eden hareket etmeleri gerektiğini bilen iş liderleri için geçerlidir."

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Raporda, "bilgi çalışanlarının" %75'inin veya genellikle bir masa başında çalışanların artık işte yapay zeka kullandığını doğruladı.

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