Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?

Son günlerde, Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna Yanardağı'nda yeni bir volkanik hareketlilik meydana geldi. Yeniden lav ve kül püskürten yanardağ muhteşem görüntüler yarattı. Etna Yanardağı patladı mı? Hangi ülkede ve nerede?

YAYINLAMA
Google News
Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?

Son haftalarda Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda yeni bir volkanik hareketlilik dün akşam meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Etna Gözlem İstasyonu, dün akşam saatlerinde yanardağdan kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu hareketliliği durdurdu. Etna Yanardağı patladı mı? Hangi ülkede ve nerede?

Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?

Aydemir Akbaş bu kez üzdü! Hastaneye kaldırılmıştı, kötü haber geldiAydemir Akbaş bu kez üzdü! Hastaneye kaldırılmıştı, kötü haber geldi

Etna Yanardağı hangi ülkede?

İtalya'nın güneyindeki yanardağ Etna, yeniden lav ve kül püskürttü. Yanardağa yakın olan Katanya Havalimanı, uçuşlara izin vermedi.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son haftalarda meydana gelen volkanik hareketliliğe devam ediyor.

Akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana gelen yanardağın görüntüleri gündeme geldi.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yükseklikteki yanardağın püskürttüğü küller, Sicilya Adası'nda yaklaşık 9 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştı.

Yanardağın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımını da engelledi. Yanardağ yakınında uçuşlar durduruldu.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna Yanardağı, son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıklıkla görüldüğü yerdir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BM Genel Sekreteri Guterres de artık "Dünya 5'ten büyüktür diyor! Erdoğan'dan yanıt gecikmedi! 'BM yapısı kökten değişmeli'
BM Genel Sekreteri Guterres de artık "Dünya 5'ten büyüktür diyor! Erdoğan'dan yanıt gecikmedi! 'BM yapısı kökten değişmeli'
ABD'den ürkütücü açıklama! İsrail için gerekirse tüm silahlarımızı kullanırız
ABD'den ürkütücü açıklama! İsrail için gerekirse tüm silahlarımızı kullanırız
Yunanistan orman yangınlarına teslim oldu! İlk yardıma koşan Türkiye oldu
Yunanistan orman yangınlarına teslim oldu! İlk yardıma koşan Türkiye oldu
İsrail fena karıştı! Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant, saçmalık diyerek bir birine girdiler
İsrail fena karıştı! Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant, saçmalık diyerek bir birine girdiler
Son Haberler
Aydemir Akbaş bu kez üzdü! Hastaneye kaldırılmıştı, kötü haber geldi
Aydemir Akbaş bu kez üzdü! Hastaneye kaldırılmıştı, kötü haber geldi
Ya zafer, ya şehadet: 16 Ağustos 2024 Cuma gazete manşetleri...
Ya zafer, ya şehadet: 16 Ağustos 2024 Cuma gazete manşetleri...
Köprü ve otoyol ücretlerine yeniden zam yapıldı! İşte zamlı yeni tarifeler
Köprü ve otoyol ücretlerine yeniden zam yapıldı! İşte zamlı yeni tarifeler
Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?
Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?
Başkan Erdoğan talimat verdi, bu krizi çözün! Somali ve Etiyopya barışmak için Türkiye'den yardım istedi
Başkan Erdoğan talimat verdi, bu krizi çözün! Somali ve Etiyopya barışmak için Türkiye'den yardım istedi
PKK'yı kızdıracak hamle! Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına yakın Ayn el Arap'a üst kurdu
PKK'yı kızdıracak hamle! Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına yakın Ayn el Arap'a üst kurdu
Çok Okunanlar
Meteorolojiden sıcak ve yağmur uyarısı! 16 Ağustos 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteorolojiden sıcak ve yağmur uyarısı! 16 Ağustos 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Köprü ve otoyol ücretlerine yeniden zam yapıldı! İşte zamlı yeni tarifeler
Köprü ve otoyol ücretlerine yeniden zam yapıldı! İşte zamlı yeni tarifeler
Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?
Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?
Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?
Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?
Son dakika! İsrail'de sirenler çalmaya başladı! Halka evlerinize gidin stok yapın çağrısı yapıldı
Son dakika! İsrail'de sirenler çalmaya başladı! Halka evlerinize gidin stok yapın çağrısı yapıldı
Orta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdü
Orta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdü
Yorumlananlar
'Yorulanlar Soluklansın'! 15 Ağustos 2024 Perşembe gazete manşetleri...
'Yorulanlar Soluklansın'! 15 Ağustos 2024 Perşembe gazete manşetleri...
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!
Dünya devi Nike, Türkiye'ye online satışları askıya aldığını duyurdu, İşte sebebi!
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum