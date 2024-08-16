Etna Yanardağı patladı mı, Etna Yanardağı hangi ülkede?

Son haftalarda Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda yeni bir volkanik hareketlilik dün akşam meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Etna Gözlem İstasyonu, dün akşam saatlerinde yanardağdan kül ve lav püskürtmeye başladı ve gece yarısı bu hareketliliği durdurdu. Etna Yanardağı patladı mı? Hangi ülkede ve nerede?

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Etna Yanardağı hangi ülkede?

İtalya'nın güneyindeki yanardağ Etna, yeniden lav ve kül püskürttü. Yanardağa yakın olan Katanya Havalimanı, uçuşlara izin vermedi.

Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı, son haftalarda meydana gelen volkanik hareketliliğe devam ediyor.

Akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana gelen yanardağın görüntüleri gündeme geldi.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yükseklikteki yanardağın püskürttüğü küller, Sicilya Adası'nda yaklaşık 9 buçuk kilometre yüksekliğe ulaştı.

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Yanardağın yoğun kül püskürtmesi hava ulaşımını da engelledi. Yanardağ yakınında uçuşlar durduruldu.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna Yanardağı, son haftalarda kül, lav püskürtme, lav akışı ve sarsıntılar gibi volkanik faaliyetlerin sıklıkla görüldüğü yerdir.