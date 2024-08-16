Aydemir Akbaş bu kez üzdü! Hastaneye kaldırılmıştı, kötü haber geldi

Oyuncu Aydemir Akbaş hastaneye sevk edildi. Ünlü oyuncunun evinde baygın olarak bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Gelişmenin ardından, Aydemir Akbaş'ın öldü mü yoksa vefat mı ettiği merak edildi.

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Aydemir Akbaş bu kez üzdü! Hastaneye kaldırılmıştı, kötü haber geldi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncu hakkında kötü bir haber İbrahim Tatlıses tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinin dua etmesini beklediğini belirtti. Aydemir Akbaş vefat etti mi?

Aydemir Akbaş'ın sağlık durumu nasıl?

88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı ve bu hastalığı yenmeyi başardı. Bununla birlikte, ünlü oyuncu geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yeniden kansere yakalandığını bildirdi.

İbrahim Tatlıses, kanserle uzun süredir mücadele eden yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Akbaş'ın fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda..." dedi. Aydoşum için değerli sevenlerimden dua bekliyorum.

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Evinde baygın bulunan usta oyuncu Aydemir Akbaş hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Aydemir Akbaş'ın menajerliğini yürüten Özgür Aksoy, Haberler.com için özel bir açıklama yaptı ve Akbaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aksoy, "Kendisini aradım acil yetiş dedi" dedi. Yakınlarımızla birlikte eve hızla gittik. Anahtarla kapı açılmadı, bu yüzden tekmeleyerek açtık. İçeri girdiğimizde onu kötü halde bulduk ve sadece gözleriyle iletişim kuruyordu.

Evinde yakınları tarafından baygın olarak bulunan 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, yoğun bakıma kaldırıldı. Menajeri, Haberler.com'a Akbaş'ın son durumunu bildirdi. Akbaş daha önce kansere yakalanmış ve aynı hastalıktan tedavi görmüştü.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden ve bugün evinde baygın yatan Aydemir Akbaş, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımdadır..." dedi. Aydoşum için değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

Aksoy, "Kendisini aradım acil yetiş dedi" dedi. Akbaş şu anda yoğun bakımda. Yakınlarımızla birlikte eve hızla gittik. Anahtarla kapı açılmadı, bu yüzden tekmeleyerek açtık. Daha sonra, "İçeri girdiğimizde onu kötü halde bulduk ve konuşamıyordu" dedi.

Aksoy, "Sadece gözleri ile iletişim kuruyordu" dedi. Nabzını ölçtüğümüzde tansiyonu sıfıra düşmüştü. Oksijenin 82 derece ateşi 39 dereceydi. Hemen ambulansla hastaneye taşındık. Sonunda yoğun bakıma kaldırıldılar. Şu anda durumu kötü görünüyor. "Sevenlerinden dua bekliyor" dedi.

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