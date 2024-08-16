Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?

Oyuncu Aydemir Akbaş hastaneye sevk edildi. Ünlü oyuncunun evinde baygın olarak bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Aydemir Akbaş'ın bir çocuğu var mı?

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Aydemir akbaş kimdir, kaç yaşında, evli mi, Aydemir Akbaş çocuğu var mı?

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncu hakkında kötü bir haber İbrahim Tatlıses tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinin dua etmesini beklediğini belirtti. Aydemir Akbaş evli mi?

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Aydemir Akbaş Kimdir?

oyuncu, yönetmen ve senaryo yazarı. 3 Mart 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul'un Feriköy semtinde doğdu. Babası Arnavut Manastırlı ve annesi Trabzon Sürmeneli Laz. Galatasaray ve İtalyan liselerinde okuduktan sonra bir süre gazetecilik yaptı. Daha sonra tiyatro oyunculuğuna başladı ve Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli ve Ali Poyrazoğlu ile çalıştı. Kendisi, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin ve Keşanlı Ali Destanı gibi filmlerde rol aldı.

1960 yılında Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak göreve başladı. Askerliğini bitirdikten sonra Gülriz Sururi—Engin Cezzar Tiyatrosu'na girdi. 1968 yılında Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununa katıldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu ile işbirliği yaptı. Düşenin Dostu oyunlarında Nikah Kağıdı kullanıldı. Çok sayıda tiyatro oyununa yönetmenlik yaptı.

1964 yılında Aydemir Akbaş, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle sinemaya girdi. Yılmaz Güney'in filmlerinde rol aldı. 1974'te Yeşilçam'ın seks filmi furyasında birçok erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonra İbrahim Tatlıses ile birlikte senaryolar yazdı.

127 filmin 40'ı komediydi, 8 filmin yönetmenliğini yaptı ve 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ek olarak, çok sayıda TV dizisinde rol aldı. 33 yıl boyunca filmin senaryosunu yazdı.

1987 yılında Düş Yakamdan Osman adlı filmin yönetmenliğini üstlendi. Aydemir Akbaş daha önce Şafak Sezer ile birlikte iki filmde oynadı: Kolpaçino ve Kutsal Damacana 2: İt Men.

1964 yılında evlendiği tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile Aydemir Akbaş iki kez boşanmış ve üç kez evlenmiştir.

Aydemir Akbaş, ilk çocuklarının erken doğduğunu ve eşi Beyhan Akbaş, kedilerden hamile kadınlara geçen "toxoplasma" enfeksiyonuna yakalandığını belirtti. Eşinin bu hastalığa yakalanan ilk kişi olduğunu ve bu acı kaybın ardından bir daha çocuklarının olmadığını söyledi.

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