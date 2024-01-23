Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!

Eskişehir’de yaşayan yaşlı kadın, eşi ve oğlu tarafından ölü bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, eve gelen polislerin yaptığı incelemede, yaşlı kadın darp edilerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!

Eskişehir’de evinde eşi ve oğlu tarafından ölü bulunan 72 yaşındaki kadını darp ederek öldürdüğü gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan hasta nakil ambulansı şoförü Murat U., adliyeye sevk edildi.
Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta yaşayan Safinaz A., dün akşam saatlerinde eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!

YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİNE OTOPSİ YAPILDI

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.'nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.'nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!

ZANLININ BİR AMBULANS ŞOFÖRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, Safinaz A.’nın evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği belirlendi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Murat U. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirilirken, şüphelinin kereste fabrikasında çalışan Safinaz A.’nın eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve kar maskesiyle ve eldivenle eve giren Murat U.’nun, Safinaz A.’nın kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı belirlendi.

Eskişehir’de akıl almaz cinayet! 72 yaşındaki yaşlı kadının katili ambulans şoförü çıktı!

Gözaltına alınan ve ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli Murat U., emniyetteki işlemlerinin ardından ambulans personeli kıyafetinin üzerine çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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