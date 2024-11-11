Promosyon miktarı arttı! 2024 Kasım emekli promosyon tutarları

Maaşlarını başka bir bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemelerinden daha fazla yararlanabilir. Bankalar arasındaki rekabetin arttığı bu çağda, emeklilere en yüksek promosyonları sunan bankalar dikkat çekiyor.

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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Halkbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine promosyon ödemeleri sunuyor. Promosyon ödemeleri, maaş miktarına göre değişmektedir.

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ING BANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak 15.000 TL promosyon ödemesi yapılırken, çeşitli kampanyalarla toplamda 20.000 TL promosyon alınabilir.

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyan SGK emeklileri, VakıfBank tarafından maaşlarına göre 24.000 TL'ye kadar promosyon alabilirler. VakıfBank emekli kartıyla yapılan alışverişlerde ek nakit ödemeleri de mevcuttur.

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10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL (3 yıl için)

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL (3 yıl için)

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL (3 yıl için)

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL (peşin ödeme)

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere Yapı Kredi tarafından 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi veriliyor. Ek olarak, çeşitli ek ödüllerle birlikte toplam 3.000 TL ek ödeme sunuluyor.

9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL

10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklilerine promosyon ödemesi yapılırken, Fibabanka, üç yıl boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdü veren emeklilere promosyon veriyor.

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL