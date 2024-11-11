Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! 2 isim tahliye edildi

Çiftlik Bank davasına Kartal Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi. Mahkeme, sanıkların savunmalarını almasıyla başlayan duruşmada ara kararını açıkladı.

Mahkeme, Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın ve Havva Özay, Osman Naim Kaya ve Fatih Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Promosyon miktarı arttı! 2024 Kasım emekli promosyon tutarları

İslam Memiş'ten altın tahmini! 2025 yılında altın alacakları uyardı

Selçuk Geçer uyardı! Yüzde 60 seviyelerine kadar çıkacak

2 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Duruşma, Fatih Aydın'ın imzalarının kendisine ait olmadığına dair iddiaların araştırılmasına karar verirken, bir sonraki duruşmaya kadar Mehmet Aydın'ın zararlarının giderilmesine izin verdi. 3 Şubat 2025'e ertelendi.