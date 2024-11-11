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Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! 2 isim tahliye edildi

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülmesine devam edildi. Mahkeme, Mehmet Aydın da dahil olmak üzere dört kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2 kişi adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme! 2 isim tahliye edildi
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Çiftlik Bank davasına Kartal Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam edildi. Mahkeme, sanıkların savunmalarını almasıyla başlayan duruşmada ara kararını açıkladı.

Mahkeme, Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın ve Havva Özay, Osman Naim Kaya ve Fatih Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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2 KİŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Duruşma, Fatih Aydın'ın imzalarının kendisine ait olmadığına dair iddiaların araştırılmasına karar verirken, bir sonraki duruşmaya kadar Mehmet Aydın'ın zararlarının giderilmesine izin verdi. 3 Şubat 2025'e ertelendi.

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