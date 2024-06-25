Eski Fed başkanından faiz açıklaması: Bu yıl indirim olacak mı?

Eski Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, bu yıl iki faiz indirimi potansiyelini özetledi. Son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tartışmalarına ve enflasyon eğilimlerini istikrara kavuşturmaya atıfta bulundu. "Önümüzdeki birkaç ay içinde muhtemelen daha uygun enflasyon rakamları elde edeceğimizi umuyorum" dedi.

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ROSENGREN, FAİZ KESİNTİLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Boston Federal Rezerv Bankası eski Başkanı Eric S. Rosengren, CNBC ile yaptığı röportajda, Federal Rezerv'in bu yıl iki faiz indirimi uygulama olasılığını tartıştı.

Rosengren, son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında sekiz katılımcının bu yıl iki oran indirimi olasılığını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, son enflasyon eğilimleri hakkında yorum yaptı ve ilkbahardaki raporların, hem Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) hem de Kişisel Tüketim Harcamalarına (PCE) dayalı olarak enflasyonun dengelendiğini öne sürdüğüne dikkat çekti.

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Rosengren, FOMC toplantısı sırasında alınan olumlu TÜFE verilerinin bu görünümü desteklediğini belirtti. Önümüzdeki aylarda daha olumlu enflasyon rakamları bekliyor ve şunları söylüyor:

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“Önümüzdeki birkaç ay içinde muhtemelen daha uygun enflasyon rakamları elde etmemizi bekliyorum. Bu olursa, Eylül'de ve muhtemelen Aralık'ta bir gevşeme potansiyeli oluşturacaktır. Bu yüzden henüz sadece bir tanesine indiğimizi sanmıyorum.”

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