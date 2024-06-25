Engelli maaşlarına zam var mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası nasıl alınıyor ve kimler alabilir?

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Engelli maaşlarına zam var mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Son haberlere göre, evde bakım yardımı alan vatandaşların Temmuz ayında alacakları maaş zammı da gündeme geldi. Bu nedenle, bakıma muhtaç olan yakınına evde bakan kişilere devlet tarafından evde bakım yardımı sağlanmaktadır. Evde bakım yardımı kapsamında vatandaşların hesaplarına her ay belirli bir miktar ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler, her altı ay da bir memur maaş zammına göre artmaktadır.

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Evde bakım yardımı parası nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı için gerekli koşullar:

"Bakımına muhtaç engelli bir kişinin eşleri, çocukları ve çocuklarının eşleri, ana ve babası ve bunların ana ve babası, torunları ve torunlarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ve kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ve çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocuklarının eşleri, halaları ve halalarının eşleri, hala çocuklarının eşleri ve bunların eşleri"

Mevcut durumda evde bakım yardımı hesabına 7608,77 TL yatırılıyor.

Evde bakım yardımının gelecek Temmuz zammı ile yaklaşık yüzde 20 zamla 1501 lira 75 kuruş artması ve 9 bin 130 lira 52 kuruş olması bekleniyor.

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