ÖTV sonrası alkol fiyatları ne kadar olacak? Bira, rakı, tekila, şarap fiyatları

Her yıl Temmuz ayında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan otomatik düzenleme, birçok ürünün fiyatlarını değiştiriyor. Bu nedenle, alkol fiyatlarına ortalama yüzde yirmi beş zam yapılması bekleniyor. Alkol fiyatları ne zaman yükselecek? Detaylar buradadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu, ülke çapında içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarlarını, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ndeki son altı aylık değişim oranında belirliyor.

AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Temmuz'da tütün, alkollü içki ve akaryakıt özel tüketim vergisini (ÖTV) otomatik olarak artıracak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zammı engellemek için bir karar almalı ve Resmi Gazete'de ilan etmelidir.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içki fiyatlarının 1 Temmuzdan 3 Temmuza kadar artacağını açıkladı.

En az yüzde 17,5 oranında zam yapılacaktır.

Sosyal medya hesabından Özgür Aybaş, "Bir çok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı %17 ila 25 arası olacaktır bilginize" dedi.

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2024 alkol fiyatları

En düşük bira fiyatı 35 TL, en yüksek bira fiyatı 125 TL, en yüksek rakı fiyatı 1275 TL ve en düşük rakı fiyatı 339 TL.

35’lik Y... Rakı Fiyat: 399,00 TL, 50’lik Y... Rakı Fiyat: 539,00 TL, 70’lik Y... Rakı Fiyat: 699,00 TL, 100’lük Y... Rakı Fiyat: 979,00 TL, 150’lik Y... Rakı Fiyat: 1399,00 TL, 35’lik Y... Rakı Ye... Se...: 429,00 TL, 50’lik Y... Rakı Ye... Se...: 579,00 TL, 70’lik Y... Rakı Ye... Se...: 769,00 TL, 100’lük Y... Rakı Fiyat: 1000,00 TL,

35 cl İstan votka, 289,00 TL'ye, 50 cl İstan votka, 399,00 TL'ye, 70 cl İstan votka, 539,00 TL'ye, 100 cl İstan votka, 739,00 TL'ye ve 35 cl bin votka, 339,00 TL'ye ve 70 cl bin votka, 339,00 TL'ye satın alınabilir. 2024'te viski fiyatları: 100 adet votka 619,00 TL, bin adet votka 829,00 TL.

35 şişe Black L viski 600,00 TL, 50 şişe Black L viski 825,00 TL ve 70 şişe Black L viski 1100,00 TL fiyatındadır.