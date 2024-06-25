ATM’lerden para çekme limitleri düzenlendi: İşte banka banka çekim miktarları…

ATM çekim limitleri normal şartlarda 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiklik gösteriyordu. Ancak günümüzde bu miktarlar müşteriler için artık yetersiz geliyordu. Bankalar, bu durumun bayramda daha da ortaya çıktığını tespit etti.

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15 bankanın düğmeye basmasıyla beraber yeni limitler geldi. Güncellemeye giden bankalar, yeni limitlerle beraber para çekme işlemleri değiştirdi.

15 BANKADAN LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle beraber insanlar yeniden iş başı yaptı. İlk günde bankalardan ise kritik bir açıklama geldi. 15 bankanın aldığı kararla beraber para çekme işlemleri yükseltildi.

Vakıfbank ve Kuveyt Türk en fazla para çekme işlemlerini sağlayan bankalar oldu. Nakit para çekme işleminde iki banka limiti 20 bin liraya çıkardı. İşte diğer bankaların çekme işlemleri;

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YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

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FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

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