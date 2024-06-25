ATM’lerden para çekme limitleri düzenlendi: İşte banka banka çekim miktarları…

ATM çekim limitleri normal şartlarda 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiklik gösteriyordu. Ancak günümüzde bu miktarlar müşteriler için artık yetersiz geliyordu. Bankalar, bu durumun bayramda daha da ortaya çıktığını tespit etti.
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15 bankanın düğmeye basmasıyla beraber yeni limitler geldi. Güncellemeye giden bankalar, yeni limitlerle beraber para çekme işlemleri değiştirdi.
15 BANKADAN LİMİT DEĞİŞİKLİĞİ
Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle beraber insanlar yeniden iş başı yaptı. İlk günde bankalardan ise kritik bir açıklama geldi. 15 bankanın aldığı kararla beraber para çekme işlemleri yükseltildi.
Vakıfbank ve Kuveyt Türk en fazla para çekme işlemlerini sağlayan bankalar oldu. Nakit para çekme işleminde iki banka limiti 20 bin liraya çıkardı. İşte diğer bankaların çekme işlemleri;
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- YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
- TÜRKİYE İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
- QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
- TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
- FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
- GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
- DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
- ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
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