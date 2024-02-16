Eski ABD Başkanı Trump, geçen ay kripto para varlık sattı: 500 bin dolardan oldu…

Arkham Intelligence, ilk olarak eski başkanın mali dosyaları ve açıklamaları yoluyla elde ettikleri Trump'ın ETH cüzdanını takip etti. Trump, ETH'deki büyük payını, adını, imajını ve benzerliğini kullanan bir NFT projesinden aldı.

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Aralık 2022'de, çok sayıda NFT projesinin arkasındaki şirket olan NFT International, her biri 99 dolar olan 45.000 NFT'lik bir set yayınladı. Son birkaç yılda, proje işlem hacminde 15.500'den fazla ETH topladı.

TRUMP’TAN KRİPTO SATIŞI

Ethereum, 2023 ve 2024'ün başlarında diğer birçok kripto para birimiyle birlikte iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, 2024'te potansiyel olarak gelen Ethereum'a özgü bazı katalizörler var. En önemlisi, zincire planlanan yükseltmelerin yanı sıra spot Ethereum ETF'lerinin onay alma şansıdır.

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ETH, %10'un üzerinde bir artışla 2024'e güçlü bir başlangıç yaptı. Trump şimdiye kadar pozisyonunu korumuş olsaydı, 1.075 ETH yaklaşık 2,9 milyon dolar değerinde olurdu. Bu da ek 500.000 dolarlık kazancı kaçırdığı anlamına geliyor.

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ESKİ ABD BAŞKANI’NDAN NFT ÇIKARMASI

2023'ün sonlarında Trump, bir ticaret kartı NFT projesini duyurmuştu. Aynı zamanda 99 $ fiyatlı olan NFT'ler bazı özel ödüller sunuyor. Örneğin, 47'den fazla kart satın alan kullanıcılar, Trump'ın kupada giydiği takım elbiseden bir parça alabiliyor.

NFT projelerinden Trump, telif hakları şeklinde büyük miktarda ETH topladı. 2023'ün sonlarında Trump, muhtemelen satmak için Coinbase'e 1.075 ETH gönderdi. O zamanlar ETH yaklaşık 2,4 milyon dolar değerindeydi. Bununla birlikte, Trump'ın pozisyonunun bir kısmını sattığından beri ETH'nin fiyatı önemli ölçüde arttı.

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