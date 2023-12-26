MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Biz TBMM’de terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz"

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz" dedi.

YAYINLAMA
Google News
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Biz TBMM’de terörist istemiyoruz, katil istemiyoruz"

Mecliste grubu bulunan siyasi parti liderleri yılın son grup toplantıları gerçekleştiriyor. Bu bağlamda MHP Genel Başkanı Bahçeli 26 Aralık'ta grup toplantısında konuştu.

“Biz TBMM’de terörist istemiyoruz”

Ne zaman zalime hayır desek yumuşak karnımızdan darbe alıyoruz. Hain organizasyonlarla boğulmak isteniyoruz. Son günlerdeki tartışmalarda devletimizin hükümdarlık haklarını tahrip edilmeye çalışıldığını görmek mümkündür. Her iğrenç yolu deniyorlar. Göstere göster terörizme güzelleme yapıyorlar. Dişimizi sıkıyor ya sabır diyoruz. Herhangi bir taşkınlığa tevessül etmeyelim diyoruz. Said'e yapılan övgülerden, milletimizin haysiyetini zedeleyen mesajlara kadar görülmedik hiçbir şey kalmadı. TBMM bölücülerin aklanma, meydan okuma yeri değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık tavrı şudur, Mehmetlerimize sıkılan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi vekil hoşgörü ile yaklaşırsa suçludur. Hesap vermekten kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.

Sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, devlete düşman kesilen partilerin cumhuriyeti kuran TBMM'de bulunması, hazine yardımı alması rezalettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılayıcı muameledir. Böylesi bir haksızlık dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir. İlk önerim 57 DEM'linin maaşının ve hazine yardımının kesilip terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim teröre yardım edeni suçu sabit edilen, vekillerin dokunulmazlıklarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılması. Üçüncü önerim AYM statüsünün, üye yapısı ve yargılama statüsünün ele alınması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden ele alınmasıdır.

Mahkum can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını nasıl yapacaklardır. Bu mızrağı nasıl yorumlayalım. Kulak veriniz, onların kanları ve destekçileri aramızda dolaşıyor. Adaletin onurunu sahiplenmeyeceksiniz. Bay Zühtü senin kumandan kimin elindedir?

"Kimseye milli şerefimizi çiğnetmeyiz"

Battık, bittik yaygarasını koparan münafıklar, batı piyonları bir eli yağda bir eli balda, millete tepeden bakan emeği takmayan, meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönenler, meydan devrimciler, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları hor gören bir avuç insanlık müsveddesi biz nereden geldiğimizi görüp hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi biliyor, nereye hizmet ediyorsunuz? Milli şerefimizi çiğnetmeyeceğiz. Kararımız kesin mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisten ayrılarak çok sert açıklamalarda bulundu
Devlet Bahçeli'den CHP ve DEM partiye tepki! DEM Partililer konuşurken meclisten ayrılarak çok sert açıklamalarda bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e memleketi Manisa'da çok sert tepki: Kahrolsun PKK, Özgür dışarı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e memleketi Manisa'da çok sert tepki: Kahrolsun PKK, Özgür dışarı
İYİ Parti'de üyelere giden mesaj partiyi karıştırdı! Toplu istifa paniği yaşanmaya başlandı
İYİ Parti'de üyelere giden mesaj partiyi karıştırdı! Toplu istifa paniği yaşanmaya başlandı
AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?
AK Parti ile MHP anlaşmaya vardı! Hangi ilerde hangi parti aday göstermeyecek? İstanbul ve Ankara'da hangi ilçeler MHP'ye bırakılacak?
Son Haberler
Büyükçekmece’de hareketli gece! Girdikleri kuyumcuyu soymaları sadece 2 dakika sürdü!
Büyükçekmece’de hareketli gece! Girdikleri kuyumcuyu soymaları sadece 2 dakika sürdü!
Dünya Bunu Konuşuyor: Nükleer Bomba, Göktaşını Durdurabilir Mi? İşte Yanıtı…
Dünya Bunu Konuşuyor: Nükleer Bomba, Göktaşını Durdurabilir Mi? İşte Yanıtı…
Esenyurt’ta feci kaza! Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye kamyonun altında can verdi!
Esenyurt’ta feci kaza! Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye kamyonun altında can verdi!
İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"
İstanbul’da taksici ile müşteri arasında tekme ve yumruklu kavga! "Seni almak zorunda mıyım oğlum"
İYİ Parti İmamoğlu kavgası büyüyor! İmamoğlu'na bir salvo daha: Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz.”
İYİ Parti İmamoğlu kavgası büyüyor! İmamoğlu'na bir salvo daha: Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz.”
Eş Başkanlar arasında aday krizi patlak verdi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adaylar üzerinde anlaşamıyor
Eş Başkanlar arasında aday krizi patlak verdi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adaylar üzerinde anlaşamıyor
Çok Okunanlar
İstanbul için kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! İlk etapta 70 bin ev dönüşecek: Dönüşüm o ilçeden başlıyor
İstanbul için kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! İlk etapta 70 bin ev dönüşecek: Dönüşüm o ilçeden başlıyor
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Bu Fotoğraf Dubai’den Değil! Emniyete 23 Lüks Araç Verildi…
Bu Fotoğraf Dubai’den Değil! Emniyete 23 Lüks Araç Verildi…
Şehit düşen askerin eğlencesindeki görüntüler yürekleri burktu!
Şehit düşen askerin eğlencesindeki görüntüler yürekleri burktu!
CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı İBB Grup Başkanvekili Tarık Balyalı oldu
CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı İBB Grup Başkanvekili Tarık Balyalı oldu
İYİ Parti eridikçe eriyor! Bir milletvekili daha istifa etti! TBMM'deki vekil sayısı bakın kaça düştü!
İYİ Parti eridikçe eriyor! Bir milletvekili daha istifa etti! TBMM'deki vekil sayısı bakın kaça düştü!
Yorumlananlar
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor