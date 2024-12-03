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Esenyurt'ta ilginç kaza! Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: İçindeki yolcu aşağı yuvarlandı!

Esenyurt'ta ilginç kaza: Yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta ilginç kaza! Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: İçindeki yolcu aşağı yuvarlandı!
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Esenyurt'ta ilginç kaza: Yerinden fırlayan rögar kapağının seyir halindeki metrobüsün kapısını kırması sonucu araçtan düşerek yaralanan yolcu, hastaneye kaldırıldı.

Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı.

Esenyur'ta ilginç kaza! Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı: İçindeki yolcu aşağı yuvarlandı!

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırıldı. Bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlandı.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü.

Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak:AA

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