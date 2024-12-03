  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Türkiye sallanmaya devam ediyor: Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yayınlanma:

Türkiye sallanmaya devam ediyor: Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

Son dakika! Olağanüstü seçim kararı alınmıştı: Beşiktaş'ın ilk başkan adayı belli oldu!Son dakika! Olağanüstü seçim kararı alınmıştı: Beşiktaş'ın ilk başkan adayı belli oldu!

Güney Kore karıştı: Sıkıyönetim ilan edildi! İşte muhalefetin ve iktidarın ilk açıklaması!Güney Kore karıştı: Sıkıyönetim ilan edildi! İşte muhalefetin ve iktidarın ilk açıklaması!

Bu haber saçı, sakalı karıştıracak! 2025 tarihinden itibaren berberlerde kesim fiyatı 500 TL oldu!Bu haber saçı, sakalı karıştıracak! 2025 tarihinden itibaren berberlerde kesim fiyatı 500 TL oldu!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
Bu haber saçı, sakalı karıştıracak! 2025 tarihinden itibaren berberlerde kesim fiyatı 500 TL oldu!
Bu haber saçı, sakalı karıştıracak! 2025 tarihinden itibaren berberlerde kesim fiyatı 500 TL oldu!
Antalya'da korkutan deprem! Akdeniz 4.8 ile sarsıldı
Antalya'da korkutan deprem! Akdeniz 4.8 ile sarsıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik!
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi!
THY'nin yarın İtalya'ya planlanan bazı seferleri iptal edildi!
Metro İstanbul duyurdu: 15.00 itibariyle o, hatlar ulaşıma kapalı olacak!
Metro İstanbul duyurdu: 15.00 itibariyle o, hatlar ulaşıma kapalı olacak!
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın o seferler iptal edildi!
Son dakika: Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi!
Son dakika: Merkez bankası faizi % 50'de sabitledi!