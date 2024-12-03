Türkiye sallanmaya devam ediyor! Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Türkiye sallanmaya devam ediyor: Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Türkiye sallanmaya devam ediyor: Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.
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