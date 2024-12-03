Son dakika! Olağanüstü seçim kararı alınmıştı: Beşiktaş'ın ilk başkan adayı belli oldu, İşte ayrıntılar...

Yücel, kongrede aday olacağını açıkladı.

Olağanüstü seçim kararı alan Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel kongrede aday olduğunu açıkladı.

Sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş, seçime gitme kararı aldı.

Siyah-beyazlılar, 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongrede yeni başkanını seçecek.

İşte Hüseyin Yücel'in açıklamaları:

"Beşiktaş sevdamdan beni bildiler demek isterdim ama geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı, ne koltuk sevdalısı olduğumuz! Dün akşam 4-5 arkadaş bir araya gelerek Hasan Arat'a operasyon çekerek onu istifaya zorladığımız iddia edildi. Tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamak oldu."

"HİÇBİR YERE KAÇMIYORUZ"

"Tarihi bir karar aldığımızı düşünüyorum be hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık."

"KONGREDE ADAYIM! "

"Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var."

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"HODRİ MEYDAN..."

"Sadece altı aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Önümüzdeki günlerde listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın! Mayıs ayını beklemeyin! Düne kadar 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum."

Kaynak: Haber7

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