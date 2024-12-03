Güney Kore karıştı: Sıkıyönetim ilan edildi! İşte muhalefetin ve iktidarın ilk açıklaması...

Güney Kore'de muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, sıkıyönetim ilanının "anayasaya aykırı" olduğunu belirtti. İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da kararını "yanlış" olduğunu açıkladı.Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

İşte Güney Kore'de saat saat yaşananlar:

ORDU MECLİSTEN ÇEKİLİYOR

19.20 - Güney Kore ordusu meclisten çekilmeye başladı.

SIKIYÖNETİM KARARI BOZULDU!

19.19 - Güney Kore'de parlamento Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

19.09 - Beyaz Saray, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Güney Koreli yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore ile ilgili son durumu değerlendirdi. ABD'li sözcü, "ABD yönetimi, Güney Kore hükümetiyle temas halinde ve gelişmeleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

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ÜLKEDE ULUSAL MECLİSE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etti.

İKTİDAR PARTİSİ DE KARŞI ÇIKTI: HALKLA BİRLİKTE ENGELLEYECEĞİZ

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

SIKIYÖNETİM İLANI

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Ülkenin anayasasına göre Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Sıkıyönetimde, basın, yayın, hükümet veya mahkemelerin yetkileri de dahil olmak üzere belirli özgürlükler kısıtlanabiliyor. Ancak sıkıyönetim, Ulusal Meclis'in çoğunluğunun sona erdirilmesini talep etmesi halinde kaldırılabiliyor. 300 üyeli Ulusal Meclis'te 170 sandalyeye sahip olan muhalefetteki DP, oy çokluğuyla sıkıyönetimi kaldırma kapasitesine sahip.

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