Eş Başkanlar arasında aday krizi patlak verdi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adaylar üzerinde anlaşamıyor

CHP kongresinde Özgür Özelin genel başkan seçilmesinde aktif rol alarak büyük katkısı olan ve kongre sonrası partide eş genel başkan gibi davranmakla suçlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel başkan Özgür Özel arasında adaylar üzerinde anlaşmazlık çıktığı ve tartışmaların yaşandığı belirtildi.

YAYINLAMA
Google News
Eş Başkanlar arasında aday krizi patlak verdi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adaylar üzerinde anlaşamıyor

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde karşı karşıya geldiği belirtildi.

"EŞ GENEL BAŞKANLAR ARASINDA ADAYLIK KRİZİ ÇIKTI"

İmamoğlu'nun baskılarının Özel'i bezdirdiğini ifade eden Gazeteci Zafer Şahin, "eş başkan" benzetmesi yapılan ikili arasında yaşananları anlattı.

Şahin'in anlattıklarına göre İmamoğlu ile Özel arasında İzmir adayı üzerinden kriz yaşanıyor.

İZMİR'DE KRİZ: ÖZEL SÖZ VERDİ, İMAMOĞLU BAŞKASINI İSTİYOR

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında İzmir adayı üzerinden bir kriz yaşanıyor. Özel, Özlem Çerçioğlu'na söz vermişti ancak İmamoğlu, Buğra Gökçe'yi istiyor.

ŞİŞLİ'DE DE KRİZ

Bir başka çekişme de Şişli'de yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istiyor, belediye meclis üyesi olarak da Ozan Özgür Doğru'yu yerleştirmek istiyor.

Zafer Şahin, Doğru'nun Muharrem İnce'ye kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri olduğunu vurguladı. Şahin, şunları söyledi:

"Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor.

Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.. İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi. Çok enteresan.

İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun.. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel.

Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?"

Meral Akşener, İmamoğlu ve yavaşa ağır sözler söyledi, meydan okudu: İkisi de korktu kabul etmediMeral Akşener, İmamoğlu ve yavaşa ağır sözler söyledi, meydan okudu: İkisi de korktu kabul etmedi

Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!

Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışıkEski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık

CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı rüşvet paralarıyla estetik yaptırdığı ortaya çıktıCHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı rüşvet paralarıyla estetik yaptırdığı ortaya çıktı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meral Akşener, İmamoğlu ve yavaşa ağır sözler söyledi, meydan okudu: İkisi de korktu kabul etmedi
Meral Akşener, İmamoğlu ve yavaşa ağır sözler söyledi, meydan okudu: İkisi de korktu kabul etmedi
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı’na hapis yolu göründü!
DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanı’na hapis yolu göründü!
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!
Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!
Son Haberler
Alişan, Şahan Gökbakar’dan hesap sordu: Hayırdır Şahan?
Alişan, Şahan Gökbakar’dan hesap sordu: Hayırdır Şahan?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti! "Marmara Denizi’nde büyük bir deprem yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti! "Marmara Denizi’nde büyük bir deprem yok"
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Ümraniye'de otopark sorununa ilaç olacak projenin temeli atıldı! 100 bin kişi faydalanacak!
Ümraniye'de otopark sorununa ilaç olacak projenin temeli atıldı! 100 bin kişi faydalanacak!
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalar hakkında çarpıcı açıklama! 'Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa'
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalar hakkında çarpıcı açıklama! 'Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa'
AK Parti Sözcüsü Çelik: milletimizin sesine kulak vermeye devam edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: milletimizin sesine kulak vermeye devam edeceğiz
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! yağışlar geri geliyor, o ile dikkat! 21 Aralık Perşembe tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji açıkladı! yağışlar geri geliyor, o ile dikkat! 21 Aralık Perşembe tüm ülke geneli hava durumu
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı, yeni hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü hocalar listede
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı, yeni hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü hocalar listede
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
İstanbul'da torbacı avı! Polisin operasyonu ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
İstanbul'da torbacı avı! Polisin operasyonu ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık
Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor