Eş Başkanlar arasında aday krizi patlak verdi! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu adaylar üzerinde anlaşamıyor

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde karşı karşıya geldiği belirtildi.

"EŞ GENEL BAŞKANLAR ARASINDA ADAYLIK KRİZİ ÇIKTI"

İmamoğlu'nun baskılarının Özel'i bezdirdiğini ifade eden Gazeteci Zafer Şahin, "eş başkan" benzetmesi yapılan ikili arasında yaşananları anlattı.

Şahin'in anlattıklarına göre İmamoğlu ile Özel arasında İzmir adayı üzerinden kriz yaşanıyor.

İZMİR'DE KRİZ: ÖZEL SÖZ VERDİ, İMAMOĞLU BAŞKASINI İSTİYOR

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında İzmir adayı üzerinden bir kriz yaşanıyor. Özel, Özlem Çerçioğlu'na söz vermişti ancak İmamoğlu, Buğra Gökçe'yi istiyor.

ŞİŞLİ'DE DE KRİZ

Bir başka çekişme de Şişli'de yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istiyor, belediye meclis üyesi olarak da Ozan Özgür Doğru'yu yerleştirmek istiyor.

Zafer Şahin, Doğru'nun Muharrem İnce'ye kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri olduğunu vurguladı. Şahin, şunları söyledi:

"Mesela İzmir adayını açıklamadılar. Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na İzmir sözü vermiş. Ekrem İmamoğlu ise oraya kendi genel sekreterini gönderdi. İzmirliler duruma isyan ediyor.

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Mesela İstanbul'dan da örnek vereyim. Şişli'de Resul Emrah Şahan.. İmamoğlu'nun en önemli adamlarından biri. Bunu aday yapmak istiyor. Bunun yanına bir de belediye meclis üyesi Ozan Özgür Doğru. Peki bu kim? Muharrem İnce'ye seçimden önce kurulan kaset kumpasında rol aldığı iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan muhtemelen yargılaması devam eden kişi. Çok enteresan.

İstanbul Şişli'ye aday atıyorsun, İzmir'e bunu yapıyorsun.. Sonra diyorsun ki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel.

Muharrem İnce'ye kaset kumpası kuran isimlerin Şişli'den meclis üyesi yapılmak istenmesi normal şeyler mi?"

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