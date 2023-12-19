Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekrem İmamoğlu'nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmasıyla gözler İstanbul ilçelerine çevrilmişti. Peki CHP'nin İstanbul ilçelerinde belediye başkan adayları kimler olacak? Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHPli kaynaklarından edindiği kulis bilgilerini köşe yazısına taşıdı. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!

31 Mart 2024 yerel seçimleri için tüm siyasi partilerde olduğu gibi CHP'de de hummalı bir aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı duyuruldu. CHP lideri Özgür Özel İstanbul ilçelerinde aday belirlemede İmamoğlu'nun etkili olacağanı ifade etmişti.

O isimlerin üzeri çizildi

Sözcü Gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz CHP kaynaklarından İstanbul ilçelerinde adaylarına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Saymaz “Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor” dedi.

Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!

Tekrar aday olacak belediye başkanları

“Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece belediye başkanları yerinde kalacak” bilgisini paylaşan Saymaz, “Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kalıp kalmayacağı henüz belli değil” diye aktardı.

Fatih, Üsküdar ve Şişli adayları kesin gibi

Saymaz yazısının devamında da şunları kaydetti: “Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih’ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın Şişli’den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın Üsküdar’dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kulis Haber! CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları için bomba iddia! Liste belli oldu! Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin üzeri bir bir çizildi!

Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde:

  • Adalar: Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk
  • Bahçelievler: Yüksel Yalçın, Selami Aykut
  • Beyoğlu: Orhan Alkan, İnan Güney
  • Bayrampaşa: Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu
  • Çatalca: Mehmet Çoban, Erhan Güzel
  • Çekmeköy: Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım
  • Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen
  • Güngören: Temel Akkoç
  • Kadıköy: Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik
  • Maltepe: Onursal Adıgüzel, Esin Köymen
  • Pendik: Tarık Balyalı
  • Silivri: Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut
  • Tuzla: Eren Ali Bingöl, Bülent Akköse

Yazının tamamı için tıklayın

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalar hakkında çarpıcı açıklama! 'Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa'
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalar hakkında çarpıcı açıklama! 'Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa'
AK Parti Sözcüsü Çelik: milletimizin sesine kulak vermeye devam edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: milletimizin sesine kulak vermeye devam edeceğiz
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
İmamoğlu'na soğuk duş! İstanbul'daki son seçim anketi yayınlandı, İşte çarpıcı anket sonucu
Son Haberler
Hatay Reyhanlı'da korkutan yangın!
Hatay Reyhanlı'da korkutan yangın!
Isparta'da bu sanatı ondan başka yapan yok! Tahnit sanatını çocukken babası ile gittiği avdan esinlenmiş
Isparta'da bu sanatı ondan başka yapan yok! Tahnit sanatını çocukken babası ile gittiği avdan esinlenmiş
Sadece bir vazo almak istedi: Aldığı vazonun servet değerinde olduğunu bilmiyordu!
Sadece bir vazo almak istedi: Aldığı vazonun servet değerinde olduğunu bilmiyordu!
Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!
Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!
Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık
Eski adı HEDEP yeni adı DEM Parti'den CHP ile seçim iş birliği açıklaması! İttifaka yeşil ışık
İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti
İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti
Çok Okunanlar
Altın neden düşüyor, altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 Aralık 2023 Salı Güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor, altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 Aralık 2023 Salı Güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl kar yağacak mı Yağmur yağacak mı? 19 Aralık Salı Hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl kar yağacak mı Yağmur yağacak mı? 19 Aralık Salı Hava durumu ve sıcaklıkları
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
Abdullah Yadigar Yazdı: Meb'de güzel şeyler oluyor...
Abdullah Yadigar Yazdı: Meb'de güzel şeyler oluyor...
İYİ Parti'den İstifa eden İBB grup başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu ile yaptığı kirli pazarlıkları tek tek anlattı
İYİ Parti'den İstifa eden İBB grup başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu ile yaptığı kirli pazarlıkları tek tek anlattı
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek''
İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon! ''Ya diz çökecek ya bitecek''
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'