31 Mart 2024 yerel seçimleri için tüm siyasi partilerde olduğu gibi CHP'de de hummalı bir aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı duyuruldu. CHP lideri Özgür Özel İstanbul ilçelerinde aday belirlemede İmamoğlu'nun etkili olacağanı ifade etmişti.
O isimlerin üzeri çizildi
Sözcü Gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz CHP kaynaklarından İstanbul ilçelerinde adaylarına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.
Saymaz “Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor” dedi.
Tekrar aday olacak belediye başkanları
“Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece belediye başkanları yerinde kalacak” bilgisini paylaşan Saymaz, “Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kalıp kalmayacağı henüz belli değil” diye aktardı.
Fatih, Üsküdar ve Şişli adayları kesin gibi
Saymaz yazısının devamında da şunları kaydetti: “Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih’ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın Şişli’den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın Üsküdar’dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde:
- Adalar: Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk
- Bahçelievler: Yüksel Yalçın, Selami Aykut
- Beyoğlu: Orhan Alkan, İnan Güney
- Bayrampaşa: Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu
- Çatalca: Mehmet Çoban, Erhan Güzel
- Çekmeköy: Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım
- Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen
- Güngören: Temel Akkoç
- Kadıköy: Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik
- Maltepe: Onursal Adıgüzel, Esin Köymen
- Pendik: Tarık Balyalı
- Silivri: Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut
- Tuzla: Eren Ali Bingöl, Bülent Akköse