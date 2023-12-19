31 Mart 2024 yerel seçimleri için tüm siyasi partilerde olduğu gibi CHP'de de hummalı bir aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda da geçtiğimiz günlerde İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı duyuruldu. CHP lideri Özgür Özel İstanbul ilçelerinde aday belirlemede İmamoğlu'nun etkili olacağanı ifade etmişti.

O isimlerin üzeri çizildi

Sözcü Gazetesi köşe yazarı İsmail Saymaz CHP kaynaklarından İstanbul ilçelerinde adaylarına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Saymaz “Bakırköy, Maltepe, Kadıköy, Esenyurt, Adalar ve Şişli belediye başkanlarının değişmesi bekleniyor” dedi.

Tekrar aday olacak belediye başkanları

“Değişim yanlısı Beşiktaş, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece belediye başkanları yerinde kalacak” bilgisini paylaşan Saymaz, “Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kalıp kalmayacağı henüz belli değil” diye aktardı.

Fatih, Üsküdar ve Şişli adayları kesin gibi

Saymaz yazısının devamında da şunları kaydetti: “Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Fatih’ten, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan’ın Şişli’den ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın Üsküdar’dan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Diğer bazı ilçelerde adları öne çıkan aday adayları şu şekilde:

Adalar: Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk

Ali Ercan Akpolat, Esra Huri Bulduk Bahçelievler: Yüksel Yalçın, Selami Aykut

Yüksel Yalçın, Selami Aykut Beyoğlu: Orhan Alkan, İnan Güney

Orhan Alkan, İnan Güney Bayrampaşa: Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu

Hasan Mutlu, Seda Türkoğlu Çatalca: Mehmet Çoban, Erhan Güzel

Mehmet Çoban, Erhan Güzel Çekmeköy: Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım

Can Gebetaş, Seyfettin Yıldırım Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen

Emel Bilenoğlu, Bülent Özmen Güngören: Temel Akkoç

Temel Akkoç Kadıköy: Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik

Mesut Kösedağı, Hakan Şişik, Barış Antik Maltepe: Onursal Adıgüzel, Esin Köymen

Onursal Adıgüzel, Esin Köymen Pendik: Tarık Balyalı

Tarık Balyalı Silivri: Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut

Bora Balcıoğlu, Doruk Bulut Tuzla: Eren Ali Bingöl, Bülent Akköse

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