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Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var

Erzurum Çat yolu, Havuz başı istikametinde meydana gelen feci kaza, aynı akrabadan 3 kişiyi hayattan kopardı.

Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var
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Erzurum Çat yolu, Havuz başı istikametinde meydana gelen feci kaza, aynı akrabadan 3 kişiyi hayattan kopardı.

Erzurum'da Muhammet Yıldırım'ın(30) kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle önce refüje çarptı daha sonra hastane bahçesine düşerek alev aldı.

Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Yıldırım, idaresindeki 25 ABB 736 otomobil ile Çat yolundan Havuz başı istikametine ilerlerken kavşakta bir aracı solladı.

Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var

OTOMOBİL ALEV ALDI

Aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çarptı sonra da yolun karşısında bulunan Palandöken Devlet Hastanesi'nin bahçesine düştü. Çarpmanın şiddetiyle otomobil motor kısmından alev aldı. Kazada sürücü Muhammet Yıldırım ve beraberinde bulunan Muhammet Ayyıldız ile Selim Kılıç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Erzurum'da feci kaza! Alev alan otomobilin içinde can pazarı! Ölüler var

AŞIRI HIZ 3 KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobilden olarak çıkarılan sürücü Muhammet Yıldırım ile Muhammet Ayyıldız Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Selim Kılıç ise Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda, Selim Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gençlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Tabutları taşıyan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Muhammet Ayyıldız'ın ailesinin tek erkek çocuğu olduğu, Muhammet Yıldırım'ın ise 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin akraba olduğu ve cenazelerinin bugün Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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