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Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı: Buna göre ülke genelimizde ve bölgelerimizde hava nasıl olacak, işte il il haberimizde...
Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 2 212

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 3 312

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 4 412

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 5 512

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 6 612

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
z bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 7 712

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 8 812

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Öuş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Artık kış kapıda; Cumartesi hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Bugün hava nasıl? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam kuzeydoğudan 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, gece kuzeydoğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, gece 2,0m Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi gece 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece kuzeyi 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı, doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar Hatay kıyı kesimleri 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m, Hatay kıyı kesimleri yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

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