Cumhurbaşkanı kendisine dava açmıştı! Özgür Özel hodri meydan dedi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaptıkları konuşmalarda kendisine yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan ayrıca CHP lideri hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul'da yapılan kapalı grup toplantısından sonra CHP Genel Başkan Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Sayın Erdoğan geçen sene 5 Kasım'dan bu sene 5 Kasım'a kadar yani benim Genel Başkanlığım döneminde bana, onun bana tazminat davası açmamasının Türkiye siyaset tarihinde önemli bir adım olacağını düşünüyordum ama 5 Kasım'a kadar sabredememiş" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine açılan dava hakkında konuştu.

'ERDOĞAN'IN GÜCÜNE GİTMİŞ'

Ortada kişisel bir hakaret yok. Terör örgütü üyeliği ve darbecilikle suçlanmışız.... 10 yıl önceki telefon görüşmelerinde Ahmet Özer'in bir terör örgütü mensubuyla konuşmaktan terörist olduğunu düşünüyorsanız, grubunuzda Fethullah Gülen ile veya Gülencilerle telefonla konuşmayı bırakın. Aynı tepsiden maklube kaşıklayanlar herhalde milletvekili olmasalar grup kuracak sayıyı bulamazlar. 10 yıl önce AK Parti üyeleri arasında Fethullah Gülen'i terörist olarak tanımlayan bir kişi var mı? "Sen bize terörist mi dedin?" diye sordu.Terörist demedim, ancak senin yaptığın terör tanımını size uygularsak size de "terörist derler" dedim.