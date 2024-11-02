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Sapık doktor Bursa'yı birbirine kattı! Hastaneye gelen kadınlar şoku yaşadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cildiye uzmanı, kadın hastaları taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Uzman Doktor M.A.K. ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Hastanenin ismi henüz açıklanmadı.

Sapık doktor Bursa'yı birbirine kattı! Hastaneye gelen kadınlar şoku yaşadı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Zeynep O. sosyal medya hesabından Uzman Doktor M.A.K. hakkında bir taciz iddiası paylaştı.

Zeynep O. sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımda, "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor" dedi. Dava sürecini etkilememek için isim ve hastane bilgisi veremediğimizi belirtti.

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TUTUKLANDI

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçti ve Uzman Doktor M.A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Mak, alınan ifadesinin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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