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İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

İstanbul, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar satışa sunuldu.

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı
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İstanbul, Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar satışa sunuldu.

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı. Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan eşyalar satışa sunuldu.

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada, dron, ütü, cep telefonu, skuter, kask, güneş gözlüğü, tost makinesi gibi satışa çıkarılan çeşitli eşyalar 20 kategoride sıralandı.

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı

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Kaynak:AA

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