Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı: Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti'li oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini taktı: Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa etmişti.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa etmişti. AK Parti'ye katılan Yamalı'nın rozetini Erdoğan taktı.

Gelecek Partisi'nden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.

SAADET GRUBU DÜŞTÜ

Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. Nedim Yamalı'nın istifasının ardından 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

MUSTAFA NEDİM YAMALI KİMDİR?

1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurucularından olun Yamalı, Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Haber7

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