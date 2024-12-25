Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp çöpe attı! O, anne bakın kendini nasıl savundu...

Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp çöpe attı. Ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğunu bebeğini poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadın hakim karşısında bakın kendisini nasıl savundu...

Kastamonu'da hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğunu bebeğini poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadın skandal bir savunmaya imza attı. 18 yaşındaki C.Ç., “Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım" dedi.

Kastamonu'da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan genç kadın, "Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım" diyerek savunma yaptı.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., olayın ardından tutuklandı. Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan bebek ise koruma altına alındı.

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"EĞER BEBEĞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM OLSAYDI 9 AY KARNIMDA TAŞIMAZDIM, ALDIRIRDIM"

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Cansu Ç. (18) hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Artık çocuğumu görmek istiyorum. Çok pişmanım. Adli kontrolle, gerekirse ev hapsiyle yargılanmak istiyorum. Eğer bebeğimi öldürmek gibi bir niyetim olsaydı 9 ay karnımda taşımazdım, aldırırdım. Çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

AVUKAT KATİ RAPOR ALINMASINI TALEP ETTİ

Kastamonu Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü adına duruşmaya katılan avukat ise şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek Cansu Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı ise Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin suç tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasının beklenilmesini kararlaştırdı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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