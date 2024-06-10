Erzincan Valiliği'inden açıklama: Toprak altından son 5 işçinin cenazesi çıkarıldı

Erzincan Valiliği, yaptığı açıklamada, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesi çıkarıldı.

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Erzincan Valiliği'inden açıklama: Toprak altından son 5 işçinin cenazesi çıkarıldı

Erzincan Valiliği, yaptığı açıklamada, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan son 5 işçinin cenazesi çıkarıldı.

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

Erzincan Valiliği'inden açıklama: Toprak altından son 5 işçinin cenazesi çıkarıldı

İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kaybolmuştu.

Erzincan Valiliği'inden açıklama: Toprak altından son 5 işçinin cenazesi çıkarıldı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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