  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının Yunanistan ve Kıbrıslı yetkililerle Kıbrıs'ta gizli bir toplantı yaptığına dair haber gündeme geldi...

İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?
Yayınlanma:

İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının Yunanistan ve Kıbrıslı yetkililerle Kıbrıs'ta gizli bir toplantı yaptığına dair haber gündeme geldi...

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının Yunanistan ve Kıbrıslı yetkililerle Kıbrıs'ta gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. İsrailli yayın organı, İsrail-Kıbrıs ilişkilerini "Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz" şeklinde değerlendirdi.
İsrail merkezli yayın organı HM News, 16 Aralık 2025'te "Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz? Hava Kuvvetleri Komutanı'nın olağanüstü toplantısı" başlığı ile bir analiz yayınladı. Analizde, Kıbrıs meselesi çerçevesinde İsrail ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler değerlendirildi.

KIBRIS'TA GİZLİ TOPLANTI

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, Yunanistan ve Kıbrıs Hava Kuvvetleri üst düzey yetkilileriyle stratejik bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantının Doğu Akdeniz'de artan endişelerin ortasında Kıbrıs'ta gerçekleşmesine dikkat çekildi.

İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

Toplantıda hava koordinasyonu ve güvenlik iş birliği gibi bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Ayrıca, son dönemde Yunanistan'ın gelişmiş savunma sistemleri konusunda İsrail'le yakın temas halinde olduğu vurgulandı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL'İN SAVUNMA İŞ BİRLİKLERİ

Yunanistan Doğu Akdeniz'de İsrail ile ortak silahlanma projeleri yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan basını, ülkenin İsrail'den silah alımlarını devam ettireceğini ve İsrail'in Yunanistan'a uzun menzilli füze savunma sistemleri de verebileceğini duyurmuştu. Miçotakis hükümetinin İsrail sanayisini Yunan topraklarında uzun vadeli olarak varlık göstermesine zemin hazırladığı belirtildi.

Yunanistan'ın 'Aşil Kalkanı' savunma programı çerçevesinde İsrail'le yeni sistemlerin tedariki için de görüşüleceği bildirildi. İsrail ise Yunanistan'ı Avrupa piyasasına giriş kapısı olarak görüyor.

Öte yandan İsrail ve GKRY, IMEC projesi kapsamında Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak enerji yolu projesi için imzaların yakın zamanda atılacağını duyurmuştu.

Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!Börek tezgahında iğrenç görüntü: Müşterilere satılan böreklerin üzerinde fareler cirit attı!

Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!

Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Güllü'nün cinayetinde miras kuşkusu: 17 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Güllü'nün cinayetinde miras kuşkusu: 17 Aralık 2025 Çarşamba, güncel gazete manşetleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmekte!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Karşılıklı saldırılar Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmekte!
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yolladı: Tutuklanan o, öğretmen bakın nasıl savunma yaptı?
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yolladı: Tutuklanan o, öğretmen bakın nasıl savunma yaptı?
Güllü'nün ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi: Oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı!
Güllü'nün ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi: Oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı!
Anahat Holding ve Gain'e sabah saatlerinde operasyon: Yetkili 3 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı!
Anahat Holding ve Gain'e sabah saatlerinde operasyon: Yetkili 3 kişi gözaltına alınırken, şirkete TMSF kayyum olarak atandı!
Kalpten bir veda: 16 Aralık 2025 Salı, gündeme dair konularla gazete manşetleri...
Kalpten bir veda: 16 Aralık 2025 Salı, gündeme dair konularla gazete manşetleri...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cemevi' iftiralarına ateş püskürdü!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cemevi' iftiralarına ateş püskürdü!