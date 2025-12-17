İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının Yunanistan ve Kıbrıslı yetkililerle Kıbrıs'ta gizli bir toplantı yaptığına dair haber gündeme geldi...

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanının Yunanistan ve Kıbrıslı yetkililerle Kıbrıs'ta gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. İsrailli yayın organı, İsrail-Kıbrıs ilişkilerini "Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz" şeklinde değerlendirdi.

İsrail merkezli yayın organı HM News, 16 Aralık 2025'te "Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz? Hava Kuvvetleri Komutanı'nın olağanüstü toplantısı" başlığı ile bir analiz yayınladı. Analizde, Kıbrıs meselesi çerçevesinde İsrail ve Türkiye arasındaki gergin ilişkiler değerlendirildi.

KIBRIS'TA GİZLİ TOPLANTI

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, Yunanistan ve Kıbrıs Hava Kuvvetleri üst düzey yetkilileriyle stratejik bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantının Doğu Akdeniz'de artan endişelerin ortasında Kıbrıs'ta gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Toplantıda hava koordinasyonu ve güvenlik iş birliği gibi bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Ayrıca, son dönemde Yunanistan'ın gelişmiş savunma sistemleri konusunda İsrail'le yakın temas halinde olduğu vurgulandı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL'İN SAVUNMA İŞ BİRLİKLERİ

Yunanistan Doğu Akdeniz'de İsrail ile ortak silahlanma projeleri yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan basını, ülkenin İsrail'den silah alımlarını devam ettireceğini ve İsrail'in Yunanistan'a uzun menzilli füze savunma sistemleri de verebileceğini duyurmuştu. Miçotakis hükümetinin İsrail sanayisini Yunan topraklarında uzun vadeli olarak varlık göstermesine zemin hazırladığı belirtildi.

Yunanistan'ın 'Aşil Kalkanı' savunma programı çerçevesinde İsrail'le yeni sistemlerin tedariki için de görüşüleceği bildirildi. İsrail ise Yunanistan'ı Avrupa piyasasına giriş kapısı olarak görüyor.

Öte yandan İsrail ve GKRY, IMEC projesi kapsamında Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak enerji yolu projesi için imzaların yakın zamanda atılacağını duyurmuştu.

