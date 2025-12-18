Gain Medya soruşturmasında son dakika: Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı!

"Kara para aklama" suçlamasıyla operasyon düzenlenen ve TMSF'nin kayyum olarak atandığı Gain Medya'ya hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı...

"Kara para aklama" suçlamasıyla operasyon düzenlenen ve TMSF'nin kayyum olarak atandığı Gain Medya'ya yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Ünlü sunucu Okan Karacan da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında GAİN Medya'ya operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, GAİN Medya Anonim Şirketi ve Anahat Holding Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

SUNUCU OKAN KARACAN GÖZALTINA ALINDI

Gain Medya'ya yönelik soruşturmada bu sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

"52 GÜN AKIL HASTANESİNDE KALDIM"

Ameliyatla kilo verdikten sonra iş bulmakta zorlanan ünlü oyuncu ve komedyen Okan Karacan, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından bir dönem akıl hastanesinde tedavi gördüğünü açıklamıştı. Ağır travmalar yaşadığını ve bundan dolayı psikolojik destek aldığını dile getiren ünlü oyuncu, "Sinir sistemimi yönetemedim, evde kriz geçirdim. Annemle abim, 'Seni hastaneye yatıralım' dedi. Sabahlığımı giydirip elime bir vazo verdiler, ambulansla hastaneye gittik. O vazo, sinirle her şeyi kırıp döktüğüm içindi" diye konuşmuştu. Tam 52 gün boyunca tedavi gördüğünü, 13 gününü kapalı serviste geçirdiğini aktaran Karacan, profesyonel bir ekip sayesinde yeniden hayata tutunduğunu dile getirmişti.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret yapmıştır. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.Okan Karacan, çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve iki radyo programı sunuculuğu da yapmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır.2013 yılında Karacan, tam hizmet ajansı 'ONKA MEDYA'yı kurdu. Zaman içerisinde grup şirketine dönen ajansta; reklam, gıda, yapı medya ve perakende sektörü gibi bir çok alanda kaliteli hizmet verilmektedir. Grubuna bağlı üç şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Karacan; şovmenlik, sunuculuk ve radyo programcılığı konusunda birden fazla ödüle sahiptir.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.Açıklamada, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmişti.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya A.Ş. ve bağlı şirketler ile Anahat Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam yedi şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verilmişti. Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınmıştı.

