Savcılık harekete geçti: Aleyna Tilki dahil birçok ünlüye şok baskın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında büyük bir operasyon daha gündeme geldi... Aleyna Tilki dahil birçok ünlü gözaltına alınırken, kaçan ünlüler için de yakalama kararı çıkarıldı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha yapıldı. 4 isim gözaltına alınırken, evlerinde olmayan 3 kişi için arama başlatıldı. 3 şahıs için de yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, bugün 10 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındığı, adreslerinde bulunmayan Cihan Şensözlü, Melisa Döngel ve Yusuf Güney için arama başlatıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Aleyna Tilki bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şu an edindiğim bilgilere göre yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Şu an için size verebileceğim başka bir teyitli ve resmi bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgiler sizlere verilecektir ve kamuoyunu aydınlatmak ve masumiyet karinesini korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada." dedi.

ÜNLÜLERE, MEDYAYA VE İŞ DÜNYASINA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci ve kanal çalışanı Ebru Gülan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Ersoy ve Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da tutuklanmış, savcıya ifadeye verdikten sonra "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edilmişti.

oruşturmayla ilgili iş insanları Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, iş insanları Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik tutuklanmıştı.

