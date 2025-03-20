Ertan Yıldız, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İmamoğlu'nun danışmanı olan Ertan Yıldız, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İşte İmamoğlu'nun danışmanı olan Ertan Yıldız'ın biyografisi.

ERTAN YILDIZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1970 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğan Ertan Yıldız, eğitim hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etti. 1991 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, akademik kariyerine yine aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi yüksek lisansı yaparak devam etti. Bu eğitimi tamamlamasıyla Yüksek Mühendis unvanını kazandı.

Üniversite mezuniyetinin ardından 5 yıl boyunca finans sektöründe kariyerine devam eden Yıldız, ardından özel sektöre geçiş yaparak sanayi şirketlerinde 22 yıl boyunca üst düzey yöneticilik ve şirket ortaklığı görevlerinde bulundu. Bu süreçte birçok önemli projeye imza atarak iş dünyasında kendisine güçlü bir yer edindi.

İş dünyasındaki başarılı kariyerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atandı. Yıldız, bu görevinde belediyenin stratejik yönetim süreçlerinde aktif rol aldı.

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Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, İngilizce diline hakim olup, iş dünyasında ve danışmanlık süreçlerinde bu bilgisini etkin şekilde kullanmaktadır.

ERTAN YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI

Ertan Yıldız, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında gözaltına alındı.