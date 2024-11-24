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Erken seçim mi geliyor? Ak Parti'den ilk açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Kuşkusuz bugün biz seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar" dedi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok.

Erken seçim mi geliyor? Ak Parti'den ilk açıklama geldi
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Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresinde Ömer Çelik, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Dün İngiltere'den Çin'e, Fransa'dan birkaç Kuzey Afrika ülkesine kadar yapılan açıklamaları yukarıdan aşağı sadece bir gün içerisinde okuduğumuzda dünyanın son derece sancılı bir döneme girdiğini görüyoruz" diyor Çelik. Yakın coğrafyamızdaki zor günlerin nasıl yoğunlaştığını artık hep birlikte ilk haberlerde, bazen de haber bültenlerinin tamamında görebiliyoruz.

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Yakınımızdaki savaştan Gazze'deki soykırıma ve dünyanın bu istikrarsız döngüsünde sosyal dokuyu yok eden bir takım akımlarda yeni yapay zekanın getirdiği gelişmelere kadar birçok tehlike ve belirsizlik hayatlarımızı biraz zorlaştırıyor. Onun için Öğretmenler Günü'nde bir kez daha hatırlamalıyız ki en büyük görevimiz gelecek nesilleri korumak ve onları kişisel ve teknolojik olarak uygun şekilde önümüzdeki zorluklara, zorluklara ve sıkıntılara hazırlamaktır.

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