5 il için kritik uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevrelerinde ikamet eden insanlara kar yağışı uyarısı gönderdi. Bölgede beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara, donlara ve buzlanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı. Ani hava değişikliklerine karşı önlem almak için bu uyarı yapıldı.

Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayın

Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Tespit komisyonu ilk kez o tarihte toplanacak

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yağış bekleniyor" dedi. Yağışların sabah saatlerinde yüksek bölgelerde ve akşam saatlerinden sonra havanın soğumasıyla birlikte Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli ile Adıyaman'ın kuzey bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yer yer yoğun kar da olabilir. Sel, su baskını, ulaşım sorunları, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Son değerlendirmelere göre, Malatya ve Tunceli çevrelerinde kuzeyli rüzgar beklenirken, Elazığ, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinde güney ve güney doğu yönlerden orta ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yağış sırasında fırtınamsı rüzgar (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.