Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Tespit komisyonu ilk kez o tarihte toplanacak

Asgari ücret, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşan on beş kişilik bir heyet tarafından belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları ne zaman ve kaç kez yapılacak?

Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek için çalışmalarını tamamlayacak ve kamuoyuna yeni ücreti açıklayacak. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil, diğer ücretli çalışanlar için de bu açıklanan rakam bir referans noktası olacaktır. Dört toplantıdan sonra komisyon nihai kararı verecek.

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Pazarlıkların en az yüzde 25-35 arasında bir artış talebiyle başlaması bekleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde bu oran önemli bir faktör olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret %25 artarak 21 bin 252 TL olacak. Yüzde otuz artışla bu rakam 22 bin 102 TL olacak. Asgari ücret, yüzde 35 oranında bir zamla 22 bin 502 TL olacak. En yüksek %40 zam oranı ile asgari ücret 23 bin 802 TL olacak. Bu tahminler, halkın ve çalışanların beklentilerine göre değişmeye devam ediyor.

