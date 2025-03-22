Erdoğan'dan sert sözler: CHP boğazına kadar kire, pasa, çamura yolsuzluğa gömülmüştür

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatıyla İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefete 4 gündür devam eden provokasyonlar nedeniyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve yandaşlarının tahriklerle kamu düzenini bozmalarına, milletimizin huzurunu kaçırmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'BATILI YÖNETİMLER GAZZE'DEKİ BARBARLIK KARŞISINDA BÜYÜK BİR UMURSAMAZLIK İÇERİSİNDEDİR'

"Batılı yönetimler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Gazze'deki barbarlık karşısında büyük bir umursamazlık içerisindedir.

Dikkat ediniz mazlum Filistinli, zalimde İsrailli olunca kullanılan dilde birden değişmiştir. Öldürülen gazeteciler Gazzeli olunca uluslararası basın ve basın kuruluşlarının tavrı anında değişmiştir.

İnsan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders verenlerin hiçbiri henüz kundaktaki yavruların alçakça öldürülmesine tepki göstermiyor.

Beyaz kefenli çocuk cenazeleri bile kilit vurulmuş vicdanların açılmasına imkan vermiyor. Canı yanan, zulüm gören, kendi topraklarında katliama uğrayan her bir canın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Türkiye olarak çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz.

'UHUD SAVAŞI'NDA NÖBET YERLERİNİ TERK ETMEYEN OKÇULAR GİBİ FİLİSTİN DAVASINA SAMİMİYETLE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Uhud Savaşı'nda nöbet yerlerini terk etmeyen okçular gibi bizde Filistin davasına samimiyetle sahip çıkacağız. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki kardeşlerimize yönelik zulümde inşallah payidar olmayacak ve en kısa zamanda sona erecektir.

Suriye'de olduğu gibi Allah'ın izniyle Gazze'de de bu zulüm ve karanlık dolu günler geride kalacak. Kardeşlik görevimizi yapmanın şerefi ve vakarı kalacaktır.

Şunu bir an olsun unutmayınız. Bizler hepimiz millete sevdalanmış kadrolarız. Her birimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. Kırarak, dökerek, dışlayarak değil gönüller kazanarak ilerleyeceğiz.

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'BİZİM BELEDİYELERİMİZ HELAL HARAM NEDİR BUNU BİLEREK HALKINA HİZMET EDECEK'

Muhalefet ne yaparsa yapsın biz sağduyuyu, sükuneti elden bırakmayacağız. Bizim belediyelerimiz yolsuzluktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz haksızlıktan yana olmayacak. Bizim belediyelerimiz hak, hakikat, helal, haram nedir bunu bilerek halkına hizmet edecek.

Bu mübarek günleri milletimizin iç cephesini takviye için fırsata çevirmeye çalışırken bakıyorsunuz ana muhalefet tam tersi bir gündemle hareket ediyor.

Önce Suriye'de eski rejim artıklarının çıkarttıkları taşkınlıkları kullanarak ülkemizde fitne çıkarmaya çalıştılar.

'4 GÜNDÜR MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMA AMACINA NE VARSA HEPSİNİ YAPIYORLAR'

Milletimiz CHP'nin Suriye'deki ateşi ülkemize taşımasına müsaade etmedi. Bu yolsuzluk provokasyonu üzerinden 4 gündür milletimizin huzurunu kaçırma, insanları kutuplaştırma amacına ne varsa hepsini yapıyorlar.

Polislerimize saldırmaya, yolsuzluk ihbarlarını araştıran yargı mensuplarına gözdağı vermekten, sokak terörüyle milli iradeyi baskı altına almaktan bunlarda her şey var.

'ŞEHİRLERİMİZDE BİR GERİLİM VE KARGAŞA ATMOSFERİ OLUŞTURMAYA GAYRET EDİYORLAR'

Son olarak bugün basın yayın kuruluşlarını da alenen tehdit ederek nasıl bir ruh halinde olduklarını ifşa ettiler. Televizyonların, medya gruplarının adını bile vererek 'Hepinizin hesabını tutuyorum' diyerek medyayı tehdit ettiler. Böyle siyaset, politika olur mu? İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde bir gerilim ve kargaşa atmosferi oluşturmaya gayret ediyorlar.

'CHP GÖZÜNÜ PARA BÜRÜMÜŞ BİR AVUÇ BELEDİYE SOYGUNCUSUNU AKLAYAN BİR APARATA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Mevcut yönetim altında CHP seçmenlerinin talebini meclise taşıyan bir parti değil, gözünü para bürümüş bir avuç belediye soyguncusunu aklayan bir aparata dönüşmüştür. Belediyelerden nemalanan çıkar şebekeli CHP'yi boğazına kadar kire, pasa, çamura yolsuzluğa çıkarmış durumdadır. Zaten biz bunları 3 kelimeyle tanımlamadık mı? Çöp, çukur, çamur.

Ne biz ne arkadaşlarımız harama el uzatmadı diyemiyorlar. Yıllarca yol yürüdükleri arkadaşlarına kefil olamıyorlar. Bize saldırarak edepsizlik ederek, gençlerin arkasına saklanarak, marjinal örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suç bastırmaya çalışıyorlar.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E: NE OLDU DA BİRDEN ETEKLERİNİZ TUTUŞTU?

Sayın Özel neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Bu telaş, bu saldırganlık niye? Daha düne kadar dürüstlükten konuşuyordunuz. Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu, şimdi kimi tasfiye edecek, kimi sırtından hançerleyeceksiniz? Alengirli yollarla şimdi kimin ayağını kaydıracaksınız?

Bugün burada şu hakikati çok net ifade etmek isterim. Ortaya dökülen bu pislikler sadece bizi ve milletimizi değil, CHP'nin içinde vicdan sahiplerini de rahatsız etmiştir.

Sokaklara çıkarak, yanına marjinalleri, vandalları alarak milli iradeye parmak sallama dönemi geride kalmıştır.

Cesaretiniz varsa bırakın demokrasi işlesin, bırakın hukuk işlesin. Bırakın mahkemeler hiçbir baskı altında kalmadan Türk milleti adına kararınız versin.

Bırakın akla kara, masumla mücrim hukuk tarafından ortaya çıkarılsın. Siz ister kabul edin ister etmeyin, Türkiye'de kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir.

'CHP VE YANDAŞLARININ MİLLETİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMALARINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ'

CHP ve yandaşlarının tahriklerle kamu düzenini bozmalarına, milletimizin huzurunu kaçırmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Türkiye üzerinde operasyon yapılmasına, ameliyat yapılmasına, yeni nifak duvarları örülmesine müsaade vermeyeceğiz. Bin yıldır olduğu gibi Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir ve beraber yaşamaya devam edeceğiz.