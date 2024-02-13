2023 yılında bu telefonlar satıldı! Apple’a tek rakip onlar oldu

Canalys, 2023 yılında teknolojide meydana gelen değişiklikleri içeren bir rapor yayınladı. Canalys tarafından yayınlanan teknoloji araştırma raporuna göre, Apple ve Samsung, 2023 yılında akıllı telefon pazarında rakiplerini geride bırakacak.

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Bu İki Markanın En Popüler On Akıllı Telefon Modelinin Listesi Aşağıdaki Gibidir:

iPhone 15 Pro Max: 33 milyon adet

iPhone 14: 29 milyon adet

iPhone 14 Pro: 29 milyon adet

iPhone 13: 23 milyon adet

Samsung Galaxy A14

4G: 21 milyon adet

iPhone 15 Pro: 21 milyon adet

Samsung Galaxy A54

5G: 20 milyon adet Samsung Galaxy

A14 5G: 19 milyon adet iPhone 15: 17 milyon adet.

Bu listede iPhone modelleri ilk beş sırada yer aldı. Bunun sonucunda, iPhone 14 Pro Max 34 milyon adetle listenin en üst sırasında yer alırken, Samsung'un Galaxy A14 4G modeli listede altıncı sırada yer aldı. Samsung'un Galaxy A54 5G ve Galaxy A14 5G modelleri de ilk on içinde yer aldı.