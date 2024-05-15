EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Akaryakıt sektöründe Tek Fiyat Uygulaması İle Fiyatlama Yönetmeliğinde değişiklik yaparak önemli bir karara imza attı.

YAYINLAMA
Google News
EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe önemli bir karara imza attı.

Farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasını öngören kurul kararı resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki 13 bin bayide fiyatlar bugün itibarıyla güncellendi.

TEK FİYAT UYGULAMASI İLE FİYATLAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

EPDK’nın aldığı kararla birlikte, tüm akaryakıt istasyonlarında farklı özellikler taşıyan benzin ve dizel türleri için aynı fiyat politikası uygulanacak. İstasyonlarda “95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro” gibi çeşitlilik gösteren ürünler, artık aynı fiyat etiketiyle satılacak.

EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!

KALİTE KONTROLLERİ ARTIYOR

EPDK’nın açıklamasına göre, bu düzenlemeyle tüketici nezdindeki belirsizliklerin giderilmesi ve işletmelerin işleyişinde kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Türkiye genelindeki yaklaşık 13 bin bayi aracılığıyla sunulan akaryakıt hizmetlerinin kalite standartları, Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile sürekli olarak denetlenmektedir.

KATKI MADDELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

EPDK, akaryakıtların özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılan katkı maddeleri konusunda da bilgilendirme yaptı. Dağıtıcı lisansı sahipleri, ürünlere %0,5’i geçmeyecek şekilde katkı maddeleri ekleyebilecek. Bu süreçte kullanılacak katkı maddeleri için gerekli bilgilendirme ve izinlerin alınması yükümlülüğü değişikliğe uğramadı.

EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyorSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısında konuşuyor

Belediye yeni personeller alacak! Lise mezunu olan herkes başvuru yapabilirBelediye yeni personeller alacak! Lise mezunu olan herkes başvuru yapabilir

Son dakika! MSB'den önemli açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi!Son dakika! MSB'den önemli açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

TÜİK, 2023 yılının Doğum İstatistiklerini açıkladı: Doğurganlık hızının en yüksek olduğu işte o, ilimiz...TÜİK, 2023 yılının Doğum İstatistiklerini açıkladı: Doğurganlık hızının en yüksek olduğu işte o, ilimiz...

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı
Araba kredisi arayanlara müjde! O araçlara özel kredi fırsatı
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek
Bu kez çalışanlara promosyon var! İş bankası 28 bin TL verecek
Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2024? Otoban ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar 2024? Köprü ve otoyollara ne kadar zam geldi?
Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2024? Otoban ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar 2024? Köprü ve otoyollara ne kadar zam geldi?
Son Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Vedat Işıkhan, canlı yayında açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?
Bakan Vedat Işıkhan, canlı yayında açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?
Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunuyor
Son dakika! Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunuyor
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…
Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…
Çok Okunanlar
15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...
15 Mayıs 2024 Çarşamba günlük burç yorumları | Bugün burç yorumları sizin için neler diyor? Aslan Koç, Boğa, Başak, Yengeç...
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
KAAN kaçıncı sırada? CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı!
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, bugün altın ne kadar? 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel gram çeyrek altın fiyatları
Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2024? Otoban ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar 2024? Köprü ve otoyollara ne kadar zam geldi?
Köprü geçiş ücretleri ne kadar 2024? Otoban ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar 2024? Köprü ve otoyollara ne kadar zam geldi?
Bakanlıktan 3600 TL destek var! İhtiyaç sahibi olan herkes başvuru yapsın
Bakanlıktan 3600 TL destek var! İhtiyaç sahibi olan herkes başvuru yapsın
Kredi başvurusunda şartlar esnetildi! O banka 10 bin TL’yi aynı gün veriyor
Kredi başvurusunda şartlar esnetildi! O banka 10 bin TL’yi aynı gün veriyor
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!