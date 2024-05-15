EPDK'dan yeni düzenleme! Akaryakıtta Tek Fiyat Uygulaması!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründe önemli bir karara imza attı.

Farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasını öngören kurul kararı resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki 13 bin bayide fiyatlar bugün itibarıyla güncellendi.

TEK FİYAT UYGULAMASI İLE FİYATLAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

EPDK’nın aldığı kararla birlikte, tüm akaryakıt istasyonlarında farklı özellikler taşıyan benzin ve dizel türleri için aynı fiyat politikası uygulanacak. İstasyonlarda “95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro” gibi çeşitlilik gösteren ürünler, artık aynı fiyat etiketiyle satılacak.

KALİTE KONTROLLERİ ARTIYOR

EPDK’nın açıklamasına göre, bu düzenlemeyle tüketici nezdindeki belirsizliklerin giderilmesi ve işletmelerin işleyişinde kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Türkiye genelindeki yaklaşık 13 bin bayi aracılığıyla sunulan akaryakıt hizmetlerinin kalite standartları, Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile sürekli olarak denetlenmektedir.

KATKI MADDELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

EPDK, akaryakıtların özelliklerini iyileştirmek amacıyla kullanılan katkı maddeleri konusunda da bilgilendirme yaptı. Dağıtıcı lisansı sahipleri, ürünlere %0,5’i geçmeyecek şekilde katkı maddeleri ekleyebilecek. Bu süreçte kullanılacak katkı maddeleri için gerekli bilgilendirme ve izinlerin alınması yükümlülüğü değişikliğe uğramadı.

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