Son dakika! MSB'den önemli açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk'a yönelik düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:
'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.'
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber