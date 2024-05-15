Son dakika! MSB'den önemli açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den önemli açıklama: Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk'a yönelik düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika! MSB'den önemli açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi!


Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk'a yönelik düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.'

Son dakika! MSB'den önemli açıklama: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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